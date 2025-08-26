Este é o aparelho que deve desligar da tomada quando a luz for abaixo

Os eletrodomésticos tornam as tarefas diárias mais rápidas e eficientes, mas nem todos estão preparados para os cortes de energia. Alguns aparelhos podem sofrer danos graves quando a eletricidade regressa, comprometendo o seu funcionamento e a conservação dos alimentos.

Os eletrodomésticos desempenham um papel essencial nas tarefas domésticas diárias, tornando os processos mais rápidos e eficientes. No entanto, o uso constante destes aparelhos levanta preocupações relativas ao consumo de energia.

Os cortes de energia, que acontecem com frequência devido a tempestades, falhas técnicas ou trabalhos de manutenção, podem afetar o desempenho de vários aparelhos, sendo o frigorífico um dos mais sensíveis.

Segundo o site espanhol El País, este eletrodoméstico é particularmente vulnerável durante um apagão, pois, tal como outros aparelhos elétricos, necessita de fornecimento contínuo de eletricidade para funcionar corretamente. O maior perigo não reside na interrupção temporária da energia, mas nos picos de voltagem que podem surgir quando a eletricidade é restabelecida. Estes picos têm o potencial de danificar o compressor e os circuitos elétricos do frigorífico, comprometendo tanto o funcionamento do aparelho como a conservação dos alimentos guardados.

O site El País sublinha ainda que a forma mais eficaz de proteger o frigorífico durante um corte de energia é desligá-lo completamente da tomada. Embora seja uma medida simples, é extremamente eficaz para prevenir danos causados pelas variações de voltagem no momento em que a eletricidade regressa.

Para assegurar a proteção do frigorífico, recomenda-se esperar entre 10 a 15 minutos após a energia ser restabelecida. Este intervalo permite que a corrente elétrica se estabilize, diminuindo o risco de danos. Ao seguir estas precauções, é possível evitar reparações dispendiosas e garantir que o frigorífico continue a funcionar de forma eficiente a longo prazo.