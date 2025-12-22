Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

  • Hoje às 15:56

O frio veio para ficar e, por isso, damos algumas dicas para não sofrer com ele.

A generalidade das habitações em Portugal não está preparada para enfrentar temperaturas mais baixas. A ausência de aquecimento central, janelas com fraco isolamento térmico e outras limitações estruturais fazem com que, nos dias mais frios, a resposta habitual seja ligar aquecedores em várias divisões — o que acaba por se refletir, inevitavelmente, num aumento significativo da fatura da eletricidade ao final do mês.

Com o objetivo de ajudar a manter a casa confortável sem agravar os custos nem o impacto ambiental, o Daily Mail reuniu um conjunto de gestos simples e hábitos eficazes que podem fazer a diferença no dia a dia. São pequenas alterações fáceis de implementar, que contribuem para reduzir o consumo de energia, melhorar o conforto térmico e tornar o inverno mais agradável dentro de casa.

Percorra a galeria para ficar a conhecer todas as sugestões.

