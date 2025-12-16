6 formas infalíveis de aquecer a casa sem gastar uma fortuna

Quando o frio chega, manter a casa confortável pode parecer um desafio — e muitas vezes a fatura de energia dispara. Mas com algumas mudanças simples e práticas, é possível manter o lar quente sem gastar demasiado.

1. Isolamento térmico

Investir em isolamento térmico é sempre vantajoso. Durante o inverno, entre 25% e 35% do calor de uma casa sem isolamento é perdido pelo telhado. Além de manter a casa quente nos meses frios, o isolamento ajuda também a conservar o frescor no verão, tornando-se um investimento que compensa.

2. Cuidado com os aquecedores

Colocar o aquecedor junto ao sofá ou secar roupa húmida à frente dele pode parecer prático, mas isso bloqueia a circulação do ar quente. Por isso, evite colocar objetos ou roupas perto do aquecedor. Fechar as portas de quartos que não estão a ser utilizados torna o aquecimento mais eficiente. Ao aquecer apenas os espaços que ocupa, consegue reduzir a fatura de energia.

3. Tapetes

Investir em tapetes é também uma excelente estratégia. Eles funcionam como bons isolantes. Se vive numa casa antiga com soalhos com fendas, um tapete grosso pode ajudar a impedir a entrada de ar frio.

4. Use cortinados

Os cortinados são aliados importantes para conservar o calor no inverno e a frescura no verão. Até 40% da energia de aquecimento pode ser perdida através das janelas, por isso feche as cortinas para manter o calor dentro de casa.

5. Deixe o sol entrar

Embora cortinas e persianas sejam eficazes para reduzir a perda de calor, é importante aproveitar a luz solar. Nos dias de sol, deixe as cortinas abertas durante o dia para aquecer naturalmente a casa e feche-as à noite.

6. Evite correntes de ar

Esteja atento a janelas e portas abertas. Se pretende arejar uma divisão, certifique-se de que a porta dessa divisão está fechada.

Existem produtos como vedantes de silicone, tiras de borracha, fitas adesivas específicas e massa de calafetar, disponíveis em lojas de bricolage, que ajudam a isolar correntes de ar.

