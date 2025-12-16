Nunca mais passe frio. É assim que os finlandeses aquecem a casa por menos de 2 euros

Com a chegada do frio, é possível manter a casa quente e acolhedora sem gastar muito. Um truque finlandês simples e económico, que custa menos de 2 euros, combina materiais acessíveis e isolamento estratégico para aquecer eficazmente o lar.

Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que desejamos é uma casa quente e acolhedora. Com algumas alterações simples e eficazes, é possível aumentar a temperatura e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de aquecimento.

No site Infobae, é apresentado um truque simples e económico, muito utilizado pelos finlandeses, que permite manter a casa quente sem recorrer a radiadores. Este método, que custa menos de 2 euros, destaca-se por ser eficaz, acessível e fácil de aplicar no dia a dia.

O segredo reside num truque básico de isolamento, que utiliza materiais acessíveis, como mantas térmicas ou cortinas pesadas, combinados com fontes de calor de baixo consumo. Veja, neste vídeo, um truque com plástico bolha:

Além disso, o uso de tapetes grossos, cortinas, tapeçarias e até velas pode fazer uma grande diferença na criação de um ambiente mais quente e acolhedor. Embora possa parecer surpreendente, as velas não só adicionam conforto, como também geram uma pequena quantidade de calor.

A colocação estratégica de móveis, de forma a isolar portas e janelas, é outra solução eficaz e económica. Este método permite aquecer apenas as áreas essenciais, reduzindo a entrada de ar frio. Com estes truques simples e fáceis, consegue manter a sua casa acolhedora e confortável.

