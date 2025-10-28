Aprendemos com uma avó. É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras

Fritar sem salpicos é possível. Aprenda o segredo que uma avó ensinou.

Quem nunca levou com um salpico de óleo enquanto fritava batatas ou croquetes? Para além das pequenas queimaduras, estes salpicos deixam a cozinha cheia de gordura espalhada e as bancadas sujas. Felizmente, existe um truque antigo dos nossos avós que evita exatamente isso.

Segundo o site Petit Chef, especialistas em culinária explicam que o grande responsável pelos salpicos é a água. Sempre que um alimento húmido entra em contacto com óleo quente, a água transforma-se em vapor e projeta o óleo para fora da frigideira. O resultado? Bancadas sujas, risco de queimaduras e muita frustração.

Existem formas simples de contornar o problema. O primeiro passo é secar bem os alimentos antes de os colocar no óleo: a carne deve ser enxugada com papel de cozinha, os legumes nunca devem ir diretamente da torneira para a frigideira e até as batatas devem estar completamente secas.

Outro conselho é optar por utensílios adequados. Frigideiras fundas ou tachos são mais seguros do que os muito rasos, e uma rede anti-salpicos pode ser extremamente útil.

A temperatura do óleo também é determinante. Quando o óleo começa a deitar fumo, está demasiado quente, e qualquer gota de água provoca um estalido perigoso. O ideal é mantê-lo em lume médio-alto e testar com um pequeno pedaço de alimento: se borbulhar de forma constante e suave, o óleo está pronto.

Por fim, há um segredo que passa de geração em geração: polvilhar uma pitada de farinha ou amido de milho sobre a carne ajuda a absorver a humidade, garantindo também uma fritura mais dourada e crocante.