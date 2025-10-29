Diga adeus ao cheiro a fritos em casa com estes segredos que os restaurantes não contam

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00
Fritos
Fritos

Fritar batatas ou peixe é delicioso, mas o cheiro que fica em casa é difícil de ignorar, mas, com estes segredos, é possível neutralizá-lo naturalmente.

Fritar batatas, peixe ou croquetes é delicioso, mas o cheiro que fica na casa é praticamente impossível de ignorar. A boa notícia é que não é necessário gastar rios de dinheiro em produtos químicos. Nos restaurantes, os chefs utilizam truques naturais e sistemas de ventilação avançados para manter a cozinha fresca, e muitos desses métodos podem ser aplicados em casa.

O cheiro de fritos persiste porque as partículas de gordura se agarram a tudo: paredes, cortinas, roupas, cabelos e móveis absorvem o aroma da fritura. Além disso, a fritura produz uma mistura complexa de compostos químicos que pode permanecer no ar durante horas ou até dias. Abrir a janela raramente resolve, porque o cheiro não está apenas «no ar»: fica preso nas superfícies.

Para prevenir o cheiro enquanto frita, pode colocar um tacho pequeno com água, rodelas de limão e raminhos de alecrim junto à fritura. O vapor aromático ajuda a neutralizar o odor, enquanto o limão combate os compostos de gordura e o alecrim deixa um perfume agradável. Este método é ideal para frituras de peixe ou pratos mais aromáticos.

Outra solução é ferver algumas folhas de louro em água durante a fritura. O louro funciona como absorvedor natural de odores e mantém a cozinha fresca mesmo depois de cozinhar, sendo especialmente eficaz contra cheiros fortes ou ligeiramente queimados.

Um truque tradicional consiste em adicionar algumas fatias de maçã ao óleo ainda frio. À medida que o óleo aquece, a maçã liberta compostos que reduzem a produção de fumo e ajudam a absorver odores, além de indicar quando o óleo atingiu a temperatura ideal.

Para eliminar o cheiro depois da fritura, basta ferver uma mistura de água e vinagre num tacho e deixá-la no fogão. O cheiro do vinagre desaparece rapidamente, enquanto neutraliza a gordura presente no ar. Outra opção é colocar uma tigela com café moído ou restos secos na cozinha durante a noite. O café absorve gradualmente o cheiro e deixa um aroma agradável. Para acelerar o processo, pode ferver os grãos com aneto ou anis estrelado, libertando um vapor que perfuma e purifica ao mesmo tempo.

Nos restaurantes, o cheiro de fritos é combatido com sistemas profissionais: capas e filtros potentes captam a gordura e os odores antes que se espalhem; a ventilação estratégica e janelas abertas renovam o ar constantemente; purificadores de ar e ionizadores neutralizam quimicamente os odores, em vez de apenas os mascararem.

Em casa, a chave é combinar métodos: prevenir enquanto frita (com limão, alecrim ou louro), ventilar bem e depois neutralizar (com vinagre ou café). Seguindo esta dica, a cozinha mantém-se fresca mesmo depois de preparar fritos deliciosos, permitindo desfrutar da comida sem o cheiro persistente que se cola às cortinas por dias.

Temas: Fritos

