Fruta adorada pelos portugueses é a que se deve comer a seguir ao jantar

Quem nunca sentiu aquela vontade irresistível de comer algo doce depois do jantar? Em vez de recorrer ao chocolate, há alternativas mais saudáveis – e a banana é uma das melhores opções.

Esta fruta, para além de prática e saborosa, é rica em potássio e outros nutrientes fundamentais, tornando-se uma sobremesa equilibrada e até benéfica para o sono. De acordo com o site La Cronista e vários estudos científicos, incluir banana na rotina noturna pode trazer múltiplos benefícios à saúde.

Porque deve comer banana depois do jantar?

Além de saciar e adoçar de forma natural, a banana fornece hidratos de carbono e vitaminas como C e B6, além de ferro, magnésio e muito potássio. Mas há mais: contém triptofano, um aminoácido essencial para regular o sono.

Investigadores da Universidade da Extremadura destacam que o triptofano é especialmente útil para pessoas com alterações no ritmo circadiano. Desde a década de 70 que este composto é reconhecido pelas suas propriedades sedativas, ajudando a melhorar a qualidade do descanso.

Outro ponto a favor da banana é a sua ação na produção de serotonina, o neurotransmissor que regula o humor, o sono e até a digestão. Ou seja, esta fruta contribui não só para dormir melhor, mas também para se sentir mais equilibrado emocionalmente.

Formas de saborear banana à noite: