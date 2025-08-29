Fruta adorada pelos portugueses é a que se deve comer a seguir ao jantar

  Dois às 10
  Hoje às 10:47

Além de prática e saborosa, é rica em potássio e outros nutrientes fundamentais, tornando-se uma sobremesa equilibrada e até benéfica para o sono

Quem nunca sentiu aquela vontade irresistível de comer algo doce depois do jantar? Em vez de recorrer ao chocolate, há alternativas mais saudáveis – e a banana é uma das melhores opções.

Esta fruta, para além de prática e saborosa, é rica em potássio e outros nutrientes fundamentais, tornando-se uma sobremesa equilibrada e até benéfica para o sono. De acordo com o site La Cronista e vários estudos científicos, incluir banana na rotina noturna pode trazer múltiplos benefícios à saúde.

Porque deve comer banana depois do jantar?

Além de saciar e adoçar de forma natural, a banana fornece hidratos de carbono e vitaminas como C e B6, além de ferro, magnésio e muito potássio. Mas há mais: contém triptofano, um aminoácido essencial para regular o sono.

Investigadores da Universidade da Extremadura destacam que o triptofano é especialmente útil para pessoas com alterações no ritmo circadiano. Desde a década de 70 que este composto é reconhecido pelas suas propriedades sedativas, ajudando a melhorar a qualidade do descanso.

Outro ponto a favor da banana é a sua ação na produção de serotonina, o neurotransmissor que regula o humor, o sono e até a digestão. Ou seja, esta fruta contribui não só para dormir melhor, mas também para se sentir mais equilibrado emocionalmente.

Formas de saborear banana à noite:

  • Com iogurte magro: leve, nutritiva e perfeita como sobremesa.
  • Em batido: misturada com leite ou água, podendo juntar mel ou canela para um sabor extra.
  • Acompanhada de chá: combinar banana com camomila ou hortelã potencia o efeito relaxante.
  • Com chocolate negro: fatiada com um toque de chocolate derretido torna-se num snack delicioso e equilibrado.
  • Incorporar a banana na alimentação da noite é simples, económico e pode transformar o momento da sobremesa num verdadeiro aliado para a saúde e bem-estar.
