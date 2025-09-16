Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia

Começar o dia com energia depende muito do que colocamos no nosso pequeno-almoço. As frutas são uma excelente opção, não só pelo sabor natural, mas também pelos nutrientes que fornecem. Descubra quais são as melhores frutas para dar aquele impulso extra à sua manhã e mantê-lo ativo durante todo o dia.

Começar o dia com fruta, sobretudo em jejum, é um hábito simples que pode trazer grandes benefícios para a saúde.

Segundo o site Moneycontrol, além de fornecer energia natural, as frutas são também ricas em fibras, vitaminas e minerais, elementos que contribuem para regular a digestão, fortalecer o sistema imunitário e manter níveis estáveis de açúcar no sangue. Contudo, nem todas as frutas são igualmente recomendadas para consumir de estômago vazio.

