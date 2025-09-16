Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30

Começar o dia com energia depende muito do que colocamos no nosso pequeno-almoço. As frutas são uma excelente opção, não só pelo sabor natural, mas também pelos nutrientes que fornecem. Descubra quais são as melhores frutas para dar aquele impulso extra à sua manhã e mantê-lo ativo durante todo o dia.

Começar o dia com fruta, sobretudo em jejum, é um hábito simples que pode trazer grandes benefícios para a saúde.

Segundo o site Moneycontrol, além de fornecer energia natural, as frutas são também ricas em fibras, vitaminas e minerais, elementos que contribuem para regular a digestão, fortalecer o sistema imunitário e manter níveis estáveis de açúcar no sangue. Contudo, nem todas as frutas são igualmente recomendadas para consumir de estômago vazio.

Especialistas indicam cinco frutas que se destacam pelos seus efeitos positivos logo pela manhã. Percorra a galeria acima para descobrir quais são.

 

Temas: Fruta

