Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 44min
Muitos clientes não se apercebem, mas erros ao pesar fruta no supermercado podem custar cêntimos a mais a cada compra. Especialistas em consumo alertam que gestos simples acabam por fazer o dinheiro escapar sem que o consumidor note.

Sempre que vai ao supermercado e pesa fruta, existe uma grande probabilidade de estar a cometer erros que lhe custam cêntimos a mais. Especialistas em consumo alertam que muitos clientes se enganam ao utilizar a balança e nem se apercebem, segundo o Leak.

Um dos erros mais frequentes (e que geralmente não é intencional) é apoiar o saco, ou mesmo a mão, na balança enquanto pesa. Isso aumenta o peso e, como consequência, acaba por pagar mais. Ainda pior: há quem nem verifique se a etiqueta corresponde ao produto correto. Basta escolher o código errado e perde o desconto.

Além disso, é preciso ter cuidado: trocar etiquetas, mesmo que sem querer, pode trazer problemas. Alguns produtos só ativam o desconto se utilizar o código correto. Se se enganar, vai acabar por gastar mais na caixa. E não, o funcionário não vai corrigir o erro; na maioria das vezes, apenas vai chamar a atenção, deixando-o a perder.

No final, podem ser apenas cêntimos, é verdade. Mas se fizer as contas ao longo do ano, facilmente está a gastar mais de 10 euros só devido a erros ao pesar fruta.

 

