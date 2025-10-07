Não junte estas frutas na fruteira ou então está a desperdiçar dinheiro

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:09

Nem todas as frutas devem ser guardadas juntas. A engenheira alimentar Suzete Estrela explicou, no programa Dois às 10, que combinações como banana e maçã aceleram o amadurecimento e levam ao desperdício.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No programa Dois às 10, da TVI, a engenheira alimentar Suzete Estrela falou sobre conservação de alimentos e alertou para um erro comum que pode fazer com que as frutas amadureçam — e se estraguem — muito mais depressa.

De acordo com a especialista, nem todas as frutas convivem bem entre si. Um dos pares mais problemáticos é o da banana com a maçã.

“A banana não pode ser junta à maçã”, explicou Suzete Estrela, sublinhando que ambas libertam etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento, fazendo com que se estraguem mais rápido.

A engenheira alimentar acrescentou que a maçã também não deve ser guardada com laranjas, já que essa combinação altera o sabor e a durabilidade de ambas.

Mas nem tudo é incompatibilidade para a maça: a maçã combina bem com a batata. Colocá-las juntas ajuda, segundo a especialista, a adiar o grelamento, ou seja, o aparecimento dos rebentos nas batatas.

O conselho final de Suzete Estrela é simples: organizar a fruteira faz diferença — não só na frescura dos alimentos, mas também na carteira.

Temas: Fruta Alimentação Dois às 10 Dicas

RELACIONADOS

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia

Dicas

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

Há 3h e 23min

Só isto é suficiente para remover o calcário da sanita, afirma especialista

Há 3h e 53min

Lavar ou não o frango antes de cozinhar: engenheira alimentar explica o que é mais seguro

Hoje às 16:18

Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

Hoje às 16:00

Costuma comer as cabeças do camarão? Engenheira alimentar alerta para risco pouco conhecido

Hoje às 15:55

Praticamente ninguém faz isto antes de puxar o autoclismo, embora devesse

Hoje às 15:00

Portugal realiza descoberta que está a impressionar o mundo

Hoje às 14:30
MAIS

Mais Vistos

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

Ontem às 12:21

Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»

Hoje às 12:59

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Ontem às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Ontem às 10:03

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

Hoje às 15:30

Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

Hoje às 09:15

Antiga apresentadora da TVI volta às origens e mostra-se a vender na feira com o namorado: «Só me sentei para comer»

Hoje às 08:54

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Ontem às 17:00

Fotos

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

Há 3h e 23min

Só isto é suficiente para remover o calcário da sanita, afirma especialista

Há 3h e 53min

Lavar ou não o frango antes de cozinhar: engenheira alimentar explica o que é mais seguro

Hoje às 16:18

Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

Hoje às 16:00