Não junte estas frutas na fruteira ou então está a desperdiçar dinheiro

Nem todas as frutas devem ser guardadas juntas. A engenheira alimentar Suzete Estrela explicou, no programa Dois às 10, que combinações como banana e maçã aceleram o amadurecimento e levam ao desperdício.

No programa Dois às 10, da TVI, a engenheira alimentar Suzete Estrela falou sobre conservação de alimentos e alertou para um erro comum que pode fazer com que as frutas amadureçam — e se estraguem — muito mais depressa.

De acordo com a especialista, nem todas as frutas convivem bem entre si. Um dos pares mais problemáticos é o da banana com a maçã.

“A banana não pode ser junta à maçã”, explicou Suzete Estrela, sublinhando que ambas libertam etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento, fazendo com que se estraguem mais rápido.

A engenheira alimentar acrescentou que a maçã também não deve ser guardada com laranjas, já que essa combinação altera o sabor e a durabilidade de ambas.

Mas nem tudo é incompatibilidade para a maça: a maçã combina bem com a batata. Colocá-las juntas ajuda, segundo a especialista, a adiar o grelamento, ou seja, o aparecimento dos rebentos nas batatas.

O conselho final de Suzete Estrela é simples: organizar a fruteira faz diferença — não só na frescura dos alimentos, mas também na carteira.