Comprar fruta da época é o ideal. Mas quais são as de outubro?

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 6min

Outubro chegou e, com ele, uma nova seleção de frutas frescas e saborosas. Descubra quais deve aproveitar este mês.

Consumir fruta da época é uma escolha acertada tanto para a sua saúde como para o ambiente. Estas frutas são colhidas no seu pico de maturação, o que significa que têm mais sabor, nutrientes e, frequentemente, são mais económicas. Além disso, apoiar a compra de fruta sazonal favorece a produção local, reduz a necessidade de transporte e diminui a pegada ecológica associada à importação de alimentos de outras regiões, como explica o site da Unilabs.

Os benefícios de optar por fruta da época são diversos. A fruta colhida e consumida no seu período natural contém mais vitaminas e minerais. Este hábito contribui também para fortalecer o sistema imunitário, algo essencial durante o outono e inverno, e pode ajudar na digestão, assim como na manutenção de um peso saudável.

Agora que conhece as vantagens, descubra as frutas que pode encontrar em outubro, segundo a lista do mesmo site da Unilabs.

Ameixa
Rica em antioxidantes, a ameixa ajuda a combater o envelhecimento precoce das células e protege contra várias doenças crónicas. É também uma boa fonte de fibras, contribuindo para regular o trânsito intestinal.

Amora
Cheia de vitamina C e K, a amora é excelente para o sistema imunitário e a saúde óssea. É também rica em antioxidantes que protegem o corpo dos danos causados pelos radicais livres.

Ananás (Açores)
O ananás contém vitamina C e bromelina, uma enzima que facilita a digestão de proteínas. Consumir esta fruta ajuda a digestão e melhora a saúde da pele e do sistema imunitário.

Banana (Madeira)
Fonte de potássio, a banana é essencial para a saúde muscular e a função cardíaca. É também uma ótima opção para fornecer energia rapidamente, ideal para quem pratica atividade física.

Dióspiro
Rico em fibras e antioxidantes, o dióspiro ajuda na digestão e na proteção contra os radicais livres. Contém ainda vitamina A, importante para a visão e a saúde da pele.

Limão
Conhecido pela sua elevada concentração de vitamina C, o limão é essencial para reforçar o sistema imunitário. É também ótimo para a digestão e pode ajudar a equilibrar os níveis de pH do corpo.

Maçã
Repleta de fibras e antioxidantes, a maçã é uma excelente escolha para regular o colesterol e melhorar a saúde digestiva. Comer uma maçã por dia contribui para manter o corpo saudável.

Pera
A pera é rica em fibras e vitamina C, ajudando no funcionamento do sistema digestivo e no reforço das defesas do corpo. É uma fruta leve, perfeita para consumir ao longo do dia.

Romã
Conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias, a romã é rica em antioxidantes que melhoram a circulação e a saúde cardiovascular. O seu consumo regular pode também contribuir para melhorar a memória e proteger a pele.

