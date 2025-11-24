Estas 12 frutas têm mais nutrientes do que todas as outras

Comer fruta é uma das formas mais simples de manter uma alimentação saudável. No entanto, nem todas as frutas são iguais: algumas destacam-se pelos nutrientes que fornecem, tornando-se verdadeiros aliados da saúde. Descubra as 12 frutas que mais se destacam nutricionalmente e que deve incluir na sua dieta.

Cada fruta oferece benefícios distintos, ajudando a manter a saúde do coração, a facilitar a digestão, a controlar o peso ou a cuidar da pele. Uma forma de tirar o máximo proveito da fruta é apostar na diversidade, mantendo uma fruteira com frutas de várias cores.

No entanto, nem todas as frutas são iguais. Incorporar diferentes peças de fruta na dieta diária é essencial, mas 12 frutas destacam-se por apresentarem uma riqueza nutricional muito superior às restantes, de acordo com uma lista da revista Medical News Today, baseada em informações científicas.

Quando questionados sobre qual a fruta mais saudável, os especialistas em nutrição concordam: os frutos vermelhos e as bagas são os que oferecem maiores benefícios para a saúde.

Percorra a galeria e descubra em quais frutas apostar.