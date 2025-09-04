Saiba qual o fruto seco que os cardiologistas recomendam para proteger o coração

  • Dois às 10
  • Há 1h e 39min

Pequenas, práticas e cheias de nutrientes, as amêndoas são um dos frutos secos mais benéficos para a saúde, ajudando o coração, os ossos e até o controlo do peso.

Os frutos secos são ricos em nutrientes e constituem um elemento importante de uma dieta equilibrada. Consumidos de forma moderada, sobretudo entre refeições, podem trazer benefícios para a saúde, fortalecendo os ossos, protegendo as células e ajudando a reduzir os níveis de colesterol.

Entre todas as opções, as amêndoas destacam-se pelas vantagens que oferecem ao organismo, em particular para a saúde cardiovascular. De acordo com o cardiologista Kevin Rabii, citado pelo site Parade, este fruto seco é uma fonte de proteínas, gorduras saudáveis, vitamina E, vitaminas do complexo B, magnésio e cálcio. "Gosto de amêndoas porque são um snack fácil, saudável e delicioso", afirmou o especialista, acrescentando que são ideais para quem procura manter uma alimentação equilibrada.

Para quem não quer esquecer-se de incluir este alimento na rotina, o cardiologista deixou ainda uma sugestão prática: "Tento manter um pequeno recipiente com algumas amêndoas no carro ou no trabalho para quando sinto fome. Não requer qualquer preparação e pode evitar que opte por snacks menos saudáveis."

De acordo com o portal Tua Saúde, além de ajudarem a reduzir o colesterol LDL, conhecido como “mau” colesterol, as amêndoas contribuem para a prevenção da osteoporose, ajudam a regular a pressão arterial, protegem contra doenças neurológicas e favorecem o controlo de peso.

