Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:13

No «Funtástico», Miguel Moura canta Pedro Abrunhosa e causa momentos emocionantes com Sara Prata e a mãe, perante a emoção de Manuel Luís Goucha

Foi um dos momentos mais intensos da tarde no programa Funtástico. Miguel Moura subiu ao palco para interpretar a canção “Para os braços da minha mãe”, de Pedro Abrunhosa, e conseguiu tocar fundo no coração de todos os presentes.

Na plateia estava a mãe de Sara Prata, presidente do júri, que não conteve a emoção. A atriz acabou por se levantar, abraçando-se à mãe num gesto cheio de ternura.

Entre os mais emocionados esteve Manuel Luís Goucha. O apresentador viveu o momento de forma particularmente intensa, recorde-se que perdeu a mãe em agosto de 2024, aos 101 anos. 

Temas: Funtástico Goucha Sara Prata Pedro Abrunhosa

