De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Este artigo pode conter links afiliados*

Um portátil leve que também funciona como tablet pode facilitar muito o dia-a-dia.

Na Amazon, o portátil de 14 polegadas da FUNYET tem-se destacado entre os utilizadores que procuram uma solução prática e acessível. O modelo reúne avaliações favoráveis, sobretudo pela combinação entre portabilidade, funcionalidades equilibradas e relação qualidade-preço.

Ecrã de 14 polegadas com boa experiência visual

Este modelo vem com um processador Intel Celeron N100. Para simplificar: é o “cérebro” do computador, responsável por executar programas e dar resposta às tarefas. Não é feito para jogos pesados ou edição profissional, mas é suficientemente ágil para navegar, trabalhar em documentos, assistir a vídeos e até editar algumas imagens.

Conta ainda com 16 GB de memória RAM DDR5, o que permite abrir várias aplicações em simultâneo sem comprometer o desempenho. Essa capacidade garante maior fluidez no uso de programas exigentes ou na navegação com múltiplas abas abertas.

O armazenamento é de 1 TB em SSD. SSD significa que os ficheiros ficam guardados numa memória muito mais rápida do que os antigos discos rígidos. Resultado: o computador liga-se em segundos e tudo abre de forma imediata.

Visualização nítida e espaço extra para trabalhar

O painel de 14 polegadas tem resolução Full HD e proporção 16:10 — o que significa imagens nítidas e mais espaço vertical para trabalhar ou ler. Além disso, é táctil, o que permite usar o portátil quase como se fosse um tablet. Basta destacar o teclado retroiluminado e a experiência muda por completo.

Um comprador italiano resumiu assim: “Muito rápido e versátil. Cómodo o ecrã táctil com esquema rotativo”.

Conectividade sem complicações

Nem só de processadores vive um portátil. Este modelo traz Wi-Fi 6 (internet sem fios mais estável e veloz), bluetooth (para ligar auriculares ou colunas sem cabos), USB Type-C (carregamento rápido e transferência de dados), além de micro HDMI (para conectar a monitores ou televisores). Tudo isto numa estrutura fina, de apenas 950 gramas, construída em metal. É leve o suficiente para caber numa mochila sem se sentir o peso.

O feedback de quem já comprou

Um utilizador em Espanha escreveu: “Consegue editar imagens e vídeos sem problemas e funciona com total fluidez”. Outro, nos Estados Unidos, comentou: “Funcionou bem com todos os programas necessários para o liceu. Havia RAM e armazenamento suficientes”.

E de França chegou este testemunho: “Arranque realmente rápido, a bateria aguenta mesmo durante uma pausa de várias semanas, navegação muito fluida”.

O portátil está disponível com 78% de desconto, passando de 1.599€ para 349€. Com uma classificação de 4,4 estrelas na Amazon, representa uma excelente oportunidade para adquirir um equipamento versátil e eficiente.

