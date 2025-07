Tragédia no futebol português: Diogo Jota e o irmão morrem em acidente de viação

A notícia avançada por um jornal espanhol está a chocar o mundo do futebol.

O jornal desportivo espanhol Marca está a avançar que Diogo Jota, internacional português e jogador do Liverpool, morreu esta madrugada, aos 28 anos, na sequência de um acidente de viação em Zamora, Espanha.

Segundo a mesma publicação, o acidente ocorreu ao quilómetro 65 da autoestrada A-52, nas proximidades do município de Palacios de Sanabria. O veículo em que seguia o futebolista ter-se-á incendiado após o embate, com as chamas a alastrarem à vegetação envolvente.

Diogo Jota viajava acompanhado pelo irmão, de 26 anos, que também perdeu a vida no mesmo acidente, de acordo com o Marca. Testemunhas no local relatam que o carro ficou totalmente consumido pelas chamas.

O jogador português, que representava o Liverpool FC e era presença assídua na seleção nacional, tinha casado no passado dia 22 de junho, num momento feliz agora tragicamente marcado por esta notícia.

