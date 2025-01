Gabriel assume ter-se apaixonado por concorrente do «Desafio Final»: «Fiquei com medo»

Ex-concorrente do «Desafio Final» confessa ter-se apaixonado por David Maurício

Gabriel Sousa foi o convidado, nesta segunda-feira, 27 de janeiro, no programa «Dois às 10», da TVI, após a sua expulsão do «Secret Story – Desafio Final», ocorrida na gala do dia 26. Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente fez várias revelações sobre o seu percurso no jogo, mas um dos momentos mais marcantes da entrevista foi quando o tema de David Maurício surgiu.

Cristina Ferreira perguntou a Gabriel Sousa se ele alguma vez se apaixonou por David Maurício, ao que o ex-concorrente respondeu de forma direta: «Sim. De verdade. Estava ‘apanhadinho'».

Mais à frente, a apresentadora quis saber como Gabriel Sousa havia reagido ao ver a história de David Maurício com Daniela Ventura a desenrolar-se dentro da casa. Gabriel não teve hesitações e afirmou: «Eu prefiro não comentar nada da Daniela para dizer a verdade, se não já me vai ofender em todo o lado”.

Veja aqui o vídeo.