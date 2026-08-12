Cada vez mais portugueses estão a trocar o Algarve por este destino aqui ao lado

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Há um destino mesmo aqui ao lado que está a conquistar cada vez mais portugueses neste verão, graças às suas praias e paisagens.

Todos os verões, milhares de portugueses percorrem centenas de quilómetros rumo ao Algarve à procura de sol, praia e descanso. No entanto, há uma tendência que está a ganhar cada vez mais força: muitas famílias estão agora a apontar para norte e a atravessar a fronteira em direção à Galiza.

A explicação é simples. Menos multidões, preços mais acessíveis, praias espaçosas e águas mais quentes do que em grande parte da costa atlântica portuguesa estão a transformar as Rías Baixas num dos destinos preferidos dos portugueses neste verão.

A dimensão deste fenómeno é tal que a própria televisão pública galega lhe dedicou uma reportagem da G24 Notícias, da TV Galícia. O canal esteve na Praia de Samil, em Vigo, onde falou com vários turistas portugueses que explicaram as razões pelas quais escolhem passar férias na Galiza.

"Há muito menos gente. Em Portugal, há uma grande concentração de pessoas nas praias, aqui consegue-se aproveitar muito melhor o dia", contou um dos visitantes.

Outro turista revelou que já conhece bem Portugal, mas prefere aproveitar a proximidade para explorar o outro lado da fronteira. "Vale a pena vir conhecer. Portugal já conhecemos e também temos de conhecer um bocadinho de Espanha."

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Porque é que tantos portugueses estão a escolher a Galiza?

Embora Portugal e a Galiza partilhem o mesmo oceano, há diferenças que podem fazer toda a diferença para quem procura uns dias tranquilos junto ao mar.

Enquanto grande parte da costa atlântica portuguesa é caracterizada pelo vento e por águas mais frias, muitas praias das Rías Baixas beneficiam da configuração das enseadas. Esta característica protege os areais da ondulação e proporciona águas geralmente mais calmas e agradáveis durante o verão.

Há ainda outro fator determinante: a lotação. Mesmo em agosto, várias praias galegas conseguem disponibilizar muito mais espaço do que muitos areais portugueses, sobretudo quando comparadas com os destinos mais procurados do Algarve, da Costa Vicentina ou da região de Lisboa.

Férias mais baratas do que muitos destinos portugueses

O preço é também um fator importante nesta escolha. Nos últimos anos, o aumento dos custos das férias em Portugal levou muitos portugueses a procurar alternativas próximas. Em várias zonas da Galiza, encontram-se alojamento, restaurantes e serviços a preços mais competitivos, sobretudo face a alguns dos destinos portugueses mais populares durante a época alta.

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Para muitas famílias do Norte do país, existe ainda uma vantagem significativa: a proximidade. A partir de cidades como Braga, Viana do Castelo ou Porto, é possível chegar a praias como Samil, em Vigo, em pouco mais de uma hora de viagem, o que permite até fazer escapadinhas de um dia.

Samil, Baiona e Sanxenxo estão entre os destinos favoritos

A reportagem da TVG mostra portugueses em várias praias das Rías Baixas, mas há alguns locais que aparecem repetidamente entre os preferidos.

Em Vigo, a Praia de Samil destaca-se pela sua extensa faixa de areia, pelos bons acessos e pelas vistas para as Ilhas Cíes. Mais a sul, Baiona continua a figurar entre as localidades costeiras mais procuradas, graças à combinação de praias, património histórico e uma frente marítima bastante animada.

Sanxenxo mantém, por sua vez, o estatuto de um dos principais destinos balneares da Galiza. É conhecido pelas águas limpas, pela oferta turística e pelo ambiente familiar.

Uma tendência que promete continuar

Com os preços elevados em muitos destinos portugueses, praias cada vez mais cheias durante os meses de verão e a facilidade de chegar à Galiza em poucas horas, tudo indica que este fluxo de turistas portugueses continuará a crescer.

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Para muitos, atravessar a fronteira já não representa apenas uma oportunidade para fazer compras ou almoçar em Espanha. É também uma forma de descobrir praias menos concorridas, desfrutar de dias mais tranquilos junto ao mar e conhecer um destino que está cada vez mais na moda entre os portugueses.

Ao que tudo indica, a Galiza deixou de ser apenas uma escapadinha de fim de semana e afirma-se agora como uma das grandes alternativas ao verão em Portugal.

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Temas: Galiza Algarve
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