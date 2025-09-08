Descubra como usar uma garrafa de água para secar a roupa mais rápido

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 59min

Com a chegada do tempo frio, secar a roupa pode tornar-se mais demorado. Mas não se preocupe: descobrimos um truque simples com uma garrafa de água que ajuda a secar a roupa mais rápido.

Nos dias de hoje, procuramos constantemente soluções práticas que facilitem as tarefas domésticas e ajudem a reduzir o consumo de energia. Uma técnica inovadora que tem ganhado destaque recentemente é o uso de uma garrafa de água quente para acelerar a secagem da roupa dentro de casa.

De acordo com o site de tecnologia e inovação Neozone, este método pode diminuir o tempo de secagem em até 50%, oferecendo uma alternativa económica e eficaz para quem não possui uma máquina de secar.

A técnica baseia-se na evaporação. Basta encher uma garrafa de plástico resistente com água quente (não precisa de estar a ferver) e colocá-la entre as roupas. A proximidade entre a garrafa e as roupas é essencial para garantir maior eficiência. Para melhorar os resultados, assegure uma boa circulação de ar, abrindo janelas ou utilizando um ventilador. Caso seja necessário, substitua a água quente antes que arrefeça completamente.

Temas: Garrafa de água Roupa

