Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

Após polémica com Catarina Miranda, Afonso Leitão toma decisão: «É isto que eu quero fazer»

Uma influencer partilhou a receita do seu gelado caseiro nas redes sociais e o sucesso foi imediato.

Com a subida das temperaturas, as receitas frescas e simples de preparar voltam a ganhar protagonismo nas redes sociais. Desta vez, foi a influenciadora Sofia Novais de Paula a captar a atenção dos seguidores ao partilhar a sua receita de gelado caseiro.

Através das redes sociais, a criadora de conteúdos descreveu esta sobremesa como "super fácil e deliciosa", assegurando que qualquer pessoa a consegue fazer em casa com apenas alguns ingredientes.

Para preparar este gelado vai precisar de:

300 gramas de natas

2 gemas de ovo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de baunilha

1 colher de sopa de mel

O modo de preparação é igualmente simples. Basta juntar todos os ingredientes numa taça e bater muito bem até obter uma mistura cremosa. Depois, é só colocar no congelador até alcançar a consistência desejada.