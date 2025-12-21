Manhã gelada? Saiba como tirar o gelo do para-brisas do carro e o que não deve mesmo fazer

  Hoje às 19:04

Com as temperaturas a descer, o gelo no carro torna-se um problema comum nas manhãs de inverno. Saiba como remover o gelo do para-brisas de forma simples e segura — e descubra o que nunca deve fazer para evitar danos no vidro ou no veículo.

Nos dias mais frios de inverno, é frequente acordarmos e encontrarmos o para-brisas do carro coberto de gelo. Embora existam várias soluções para remover o gelo, como raspadores ou produtos descongelantes, nem sempre estes estão à mão. Nesses casos, há um truque simples e eficaz que pode fazer toda a diferença — e que passa por usar um objeto que quase todos transportamos diariamente: o cartão multibanco.

Como usar o cartão multibanco no para-brisas

Para utilizar este método, segure o cartão ligeiramente inclinado em relação ao vidro e passe-o com movimentos suaves e contínuos sobre a superfície gelada. A rigidez do cartão permite que funcione de forma semelhante a uma espátula, ajudando a soltar as camadas mais finas de gelo sem grande esforço.

Este truque é especialmente útil em situações de emergência ou quando o gelo ainda não está muito espesso.

Cuidados a ter ao usar o cartão multibanco

Apesar de prático, o cartão multibanco não foi concebido como ferramenta para remover gelo, pelo que é importante utilizá-lo com cuidado. Evite aplicar demasiada pressão, pois isso pode danificar o cartão e até riscar o para-brisas.

Além disso, este método não é aconselhável quando existe uma camada de gelo mais espessa. Nesses casos, o ideal é recorrer a soluções mais adequadas, como um raspador próprio ou um descongelante, que garantem uma remoção mais rápida e segura.

Também é importante não utilizar cartões danificados ou partidos, já que isso pode comprometer tanto a eficácia do processo como a integridade do vidro.

Veja ainda na galeria os cuidados a ter e o que não deve mesmo fazer.

