Só vai precisar de uma gema e de uma caixa de ovos para esta receita que está viral

Prepare-se para uma receita que está a conquistar as redes sociais. Apesar de só precisar de uma gema, vai rapidamente perceber por que motivo vai precisar de uma caixa inteira de ovos. É fácil, surpreendente e promete resultados deliciosos que todos vão querer experimentar.
A criatividade na cozinha continua a surpreender, e a mais recente tendência a circular nas redes sociais é a prova disso.
A página de Instagram @appetizing.tv partilhou uma receita que rapidamente se tornou viral, destacando-se por um detalhe inesperado: utiliza uma caixa de ovos como base para preparar um aperitivo de massa folhada. O resultado é diferente, visualmente apelativo e ideal para impressionar em qualquer ocasião.
Ingredientes:
-
700 g de massa folhada
-
50 g de manteiga amolecida
-
200 g de salmão fumado
-
300 g de queijo creme
-
30 g de endro
-
1 unid. de ovos
-
2 g de sementes de sésamo
-
6 g de alho
Preparação:
-
Abra uma caixa de ovos vazia e forre o interior com massa folhada, moldando-a bem.
-
Na tampa da caixa, barre manteiga e disponha o salmão fumado por cima.
-
À parte, misture o queijo creme com o endro picado até obter um creme homogéneo.
-
Forme pequenas bolinhas dessa mistura e coloque-as nos espaços destinados aos ovos.
-
Pincele toda a massa com uma gema de ovo para garantir uma cor dourada durante a cozedura.
-
Feche a caixa, pincele novamente e finalize com sementes de sésamo. Leve ao forno até ficar dourado e estaladiço.
Um molho extra para acompanhar
Para quem quiser dar um toque extra ao prato, a receita sugere um molho fresco.
Ingredientes:
-
1 cebola roxa picada
-
20 g de salsa
-
2 g de sal
-
1 g de pimenta-preta
-
20 ml de azeite
-
150 g de iogurte
Preparação:
Misture todos os ingredientes e sirva ao lado do aperitivo.