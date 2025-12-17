Só vai precisar de uma gema e de uma caixa de ovos para esta receita que está viral

Prepare-se para uma receita que está a conquistar as redes sociais. Apesar de só precisar de uma gema, vai rapidamente perceber por que motivo vai precisar de uma caixa inteira de ovos. É fácil, surpreendente e promete resultados deliciosos que todos vão querer experimentar.

A criatividade na cozinha continua a surpreender, e a mais recente tendência a circular nas redes sociais é a prova disso.

A página de Instagram @appetizing.tv partilhou uma receita que rapidamente se tornou viral, destacando-se por um detalhe inesperado: utiliza uma caixa de ovos como base para preparar um aperitivo de massa folhada. O resultado é diferente, visualmente apelativo e ideal para impressionar em qualquer ocasião.

Ingredientes:

700 g de massa folhada

50 g de manteiga amolecida

200 g de salmão fumado

300 g de queijo creme

30 g de endro

1 unid. de ovos

2 g de sementes de sésamo

6 g de alho

Preparação:

Abra uma caixa de ovos vazia e forre o interior com massa folhada, moldando-a bem. Na tampa da caixa, barre manteiga e disponha o salmão fumado por cima. À parte, misture o queijo creme com o endro picado até obter um creme homogéneo. Forme pequenas bolinhas dessa mistura e coloque-as nos espaços destinados aos ovos. Pincele toda a massa com uma gema de ovo para garantir uma cor dourada durante a cozedura. Feche a caixa, pincele novamente e finalize com sementes de sésamo. Leve ao forno até ficar dourado e estaladiço.

Um molho extra para acompanhar

Para quem quiser dar um toque extra ao prato, a receita sugere um molho fresco.

Ingredientes:

1 cebola roxa picada

20 g de salsa

2 g de sal

1 g de pimenta-preta

20 ml de azeite

150 g de iogurte

Preparação:

Misture todos os ingredientes e sirva ao lado do aperitivo.