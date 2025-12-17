Só vai precisar de uma gema e de uma caixa de ovos para esta receita que está viral

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:15
Receita
Receita

Prepare-se para uma receita que está a conquistar as redes sociais. Apesar de só precisar de uma gema, vai rapidamente perceber por que motivo vai precisar de uma caixa inteira de ovos. É fácil, surpreendente e promete resultados deliciosos que todos vão querer experimentar.

A criatividade na cozinha continua a surpreender, e a mais recente tendência a circular nas redes sociais é a prova disso.

A página de Instagram @appetizing.tv partilhou uma receita que rapidamente se tornou viral, destacando-se por um detalhe inesperado: utiliza uma caixa de ovos como base para preparar um aperitivo de massa folhada. O resultado é diferente, visualmente apelativo e ideal para impressionar em qualquer ocasião.

Ingredientes:

  • 700 g de massa folhada

  • 50 g de manteiga amolecida

  • 200 g de salmão fumado

  • 300 g de queijo creme

  • 30 g de endro 

  • 1 unid. de ovos

  • 2 g de sementes de sésamo

  • 6 g de alho

Preparação:

  1. Abra uma caixa de ovos vazia e forre o interior com massa folhada, moldando-a bem.

  2. Na tampa da caixa, barre manteiga e disponha o salmão fumado por cima.

  3. À parte, misture o queijo creme com o endro picado até obter um creme homogéneo.

  4. Forme pequenas bolinhas dessa mistura e coloque-as nos espaços destinados aos ovos.

  5. Pincele toda a massa com uma gema de ovo para garantir uma cor dourada durante a cozedura.

  6. Feche a caixa, pincele novamente e finalize com sementes de sésamo. Leve ao forno até ficar dourado e estaladiço.

Um molho extra para acompanhar

Para quem quiser dar um toque extra ao prato, a receita sugere um molho fresco.

Ingredientes:

  • 1 cebola roxa picada

  • 20 g de salsa

  • 2 g de sal

  • 1 g de pimenta-preta

  • 20 ml de azeite

  • 150 g de iogurte

Preparação:

Misture todos os ingredientes e sirva ao lado do aperitivo.

