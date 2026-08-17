Aliança de casamento desaparece do dedo de Georgina Rodríguez. E o que surge no seu lugar chama a atenção

Georgina Rodríguez voltou a dar que falar ao surgir sem a aliança de casamento no dedo.

Georgina Rodríguez casou-se com Cristiano Ronaldo na passada terça-feira, 11 de agosto. A novidade foi partilhada pelo casal, através de uma fotografia em que mostravam as alianças que trocaram. Agora, a mulher de CR7 recorreu às redes sociais para divulgar a primeira imagem após a cerimónia, na qual um pormenor não passou despercebido.

Nas stories do Instagram, a empresária publicou uma fotografia em frente ao espelho, onde surge sem a aliança de casamento. No dedo, optou por usar um anel com um diamante gigante, rodeado por um aro com diamantes mais pequenos. Trata-se de um acessório que vale milhares de euros.

Pode ver aqui a fotografia em questão: