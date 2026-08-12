Após casamento de Cristiano Ronaldo, Cláudio Ramos recebe informação sobre a família Aveiro: «Estão fulas»

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O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continua a ser um dos temas mais comentados. Esta manhã, no «Dois às 10», da TVI, Cláudio Ramos recebeu uma informação sobre a reação da família Aveiro à cerimónia.

Durante a conversa, o apresentador revelou que, segundo a informação que lhe chegou — sem, no entanto, revelar a fonte —, a família de Cristiano Ronaldo não terá ficado satisfeita com a ausência no casamento.

«Estão fulas», afirmou Cláudio Ramos, referindo-se ao estado de espírito da família Aveiro.

A revelação surgiu enquanto era comentado o facto de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez terem optado por uma cerimónia íntima, em Cascais, apenas na presença dos cinco filhos.

A ausência de Dolores Aveiro e das irmãs do jogador, Katia e Elma Aveiro, acabou por gerar especulação, sobretudo depois de o casal ter anunciado o casamento de forma inesperada.

Entretanto, Katia Aveiro recorreu às redes sociais e partilhou várias mensagens enigmáticas, entre elas: «Não alimentes pessoas tóxicas na tua vida. Não adoeças pelos outros» e «Se queres mudanças faz diferente».

A irmã do craque não esclareceu, porém, se estas publicações estão relacionadas com o casamento do irmão.