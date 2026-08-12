Até Georgina Rodríguez usa este creme viral que custa menos de 20 euros

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Georgina Rodríguez a usar Celimax Vita-A Retinal Shot
Georgina Rodríguez a usar Celimax Vita-A Retinal Shot

Foto: Amazon.es

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O produto de skincare que conquistou Georgina Rodríguez está também a fazer sucesso entre as clientes da Amazon

Se há um produto de beleza que está a despertar cada vez mais curiosidade, é o Celimax Vita A Retinal Shot. O motivo? Além de estar entre os mais procurados na Amazon, o creme tornou-se viral depois de vários vídeos mostrarem Georgina Rodríguez a utilizá-lo na sua rotina de beleza. A mulher de Cristiano Ronaldo é conhecida pelo cuidado com a aparência e, por isso, não demorou até que milhares de pessoas começassem a procurar pelo pequeno tubo que promete ajudar a melhorar a textura da pele e a aparência dos poros.

O melhor de tudo é que não estamos a falar de um cosmético de luxo com um preço proibitivo. O produto pode ser encontrado por menos de 20 euros, tornando muito mais fácil experimentar um dos produtos coreanos de skincare que mais atenção está a receber neste momento.

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O sucesso do Celimax também se percebe quando olhamos para a própria Amazon. O produto conta com uma média de 4,5 estrelas e mais de 20 mil avaliações, números que ajudam a explicar porque continua a aparecer entre os produtos de beleza mais vendidos. Além disso, teve mais de 10 mil compras no último mês, segundo os dados apresentados pela plataforma, e ocupa uma posição de destaque na categoria de beleza. Ou seja, não é apenas a associação a uma celebridade que está a alimentar o interesse. Há milhares de compradores a experimentar o produto e a deixar o seu feedback. Entre os comentários encontram-se referências frequentes a uma pele mais lisa, hidratada e com uma aparência mais uniforme, precisamente os resultados que muitas pessoas procuram quando começam a introduzir um produto com retinal na rotina.

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O que torna este creme tão popular?

• 0,1% de retinal: um derivado da vitamina A conhecido por atuar na renovação da pele e por ser utilizado em rotinas direcionadas para linhas finas, textura e sinais de envelhecimento.

• Matryxyl 3000: um complexo de péptidos incluído na fórmula para ajudar a melhorar a aparência de firmeza e elasticidade da pele.

• Pantenol: um ingrediente conhecido pelas suas propriedades hidratantes e calmantes, particularmente interessante numa fórmula que contém um ativo potencialmente mais intenso como o retinal.

• Tecnologia de espículas: pequenas estruturas presentes na fórmula que estão na origem da comparação que o produto recebe nas redes sociais com tratamentos de microagulhamento. Naturalmente, um cosmético não substitui um procedimento realizado numa clínica, mas esta característica tornou-se uma das grandes responsáveis pelo interesse viral no produto.

O Celimax Vita A Retinal Shot foi pensado para ser utilizado à noite, começando de forma gradual para que a pele se habitue ao retinal. Como acontece com outros produtos deste género, é importante evitar a utilização excessiva e proteger a pele durante o dia com um bom protetor solar. Para quem procura melhorar a textura e conseguir uma aparência mais uniforme sem gastar centenas de euros em tratamentos, é precisamente esta combinação de ingredientes, popularidade e preço que torna o produto tão apelativo. E quando um cosmético consegue chegar a milhares de compradores mantendo uma classificação média de 4,5 estrelas depois de mais de 20 mil avaliações, percebe-se porque é que continua a gerar tanta curiosidade.

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A verdade é que Georgina Rodríguez ajudou a colocar ainda mais atenção sobre um produto que já estava a fazer sucesso por si só. Depois dos vídeos que mostram a empresária e influenciadora a utilizar o Celimax, o pequeno tubo passou a ser ainda mais procurado por quem quer descobrir o que está por trás daquele aspeto de pele cuidada e luminosa. 

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Temas: Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo Celimax Vita A Retinal Shot Skincare Produto coreano
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