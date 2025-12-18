Georgina Rodríguez fica em 'choque' após atitude de Cristiano Ronaldo

O pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez continua a dar que falar.

Georgina Rodríguez prepara-se para dar um dos passos mais importantes da sua vida ao lado de Cristiano Ronaldo. O noivado, anunciado no verão, confirmou aquilo que muitos fãs já aguardavam há anos e foi imediatamente marcado por um detalhe impossível de ignorar: o anel milionário oferecido por CR7, uma peça vistosa que rapidamente se tornou tema de conversa um pouco por todo o mundo.

Agora, numa entrevista recente à revista Elle espanhola, Georgina decidiu falar abertamente sobre esse momento especial e, em particular, sobre o anel que simboliza a promessa de casamento. Sem esconder o entusiasmo, a companheira do craque português confessou ter ficado em choque com a joia.

“É deslumbrante. Era o mínimo que ele me podia oferecer depois de dez anos de espera (risos)”, começou por dizer. Georgina revelou ainda que, no momento do pedido, o anel foi o que menos lhe passou pela cabeça. “A verdade é que, quando ele me pediu em casamento, era a última coisa em que eu estava a pensar. Levei algum tempo para assimilar a pedra enorme que ele me deu. Fiquei tão chocada que a deixei no meu quarto e só a abri à luz do sol no dia seguinte (risos)”, contou.

Sobre o casamento, Georgina adiantou apenas que deseja uma cerimónia discreta. “Pequeno”, foi a palavra escolhida para descrever o dia que sonha viver ao lado de Cristiano Ronaldo.

O tema foi comentado esta manhã no «Dois às 10»:

Enquanto o grande dia não chega, Georgina e Cristiano continuam a viver esta fase especial com discrição, mas sem esconder a felicidade de um amor que dura há mais de uma década.