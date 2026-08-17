Ninguém estava à espera deste look: eis a escolha de Georgina Rodríguez para o casamento com Cristiano Ronaldo

O mistério chegou ao fim: já foi revelado o look de Georgina Rodríguez no casamento com Cristiano Ronaldo.
Agora é oficial: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez são marido e mulher desde esta terça-feira, dia 11. O casamento aconteceu em Cascais.
Durante cinco dias, os looks dos noivos permaneceram em segredo. No entanto, este domingo, dia 16, a Vogue lançou uma nova edição, cuja capa mostra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez no dia do casamento.
Para esta ocasião única, a modelo escolheu um blazer branco, combinado com uma camisa branca de gola marcada e uma saia igualmente branca, que acompanha a silhueta sem ficar excessivamente justa.
Veja agora algumas das melhores imagens de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez nas galerias de fotografias que preparámos para si.