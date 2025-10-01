Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 30min
Polícia
Polícia

Uma mãe foi morta pelo próprio filho de nove anos, depois de uma repreensão, perante o olhar aterrorizado do irmão mais velho. O trágico episódio ocorreu no Brasil, deixando a comunidade em choque e levantando questões sobre violência infantil e saúde mental.

Uma tragédia abalou a zona sul de São Paulo, Brasil. Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi esfaqueada mortalmente pelo próprio filho, de apenas 9 anos, depois de o ter repreendido.

Segundo o site Metropoles, o crime ocorreu na presença do irmão mais velho do menino, de 19 anos, e também do padrasto.

Momentos antes do ataque, mãe e filho terão discutido em frente a um mercado, quando a mulher pediu ao menino que deixasse de brincar na rua. Mais tarde, na casa do padrasto, a mãe avisou que iria contar a um familiar sobre o comportamento “respondona” do filho.

Foi nesse instante que a criança terá ido à cozinha, escondeu uma faca debaixo da manga da camisola e, à porta de casa, atingiu mortalmente a mãe.

A vítima ainda foi levada por vizinhos aos primeiros socorros e posteriormente transferida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso, que deixou a comunidade em choque, foi registado como ato infracional análogo a homicídio e está a ser investigado pela Polícia Civil. Por ter apenas 9 anos, o menor não pode responder criminalmente e encontra-se agora sob os cuidados de familiares da vítima, enquanto as autoridades procuram esclarecer todos os contornos desta tragédia.

