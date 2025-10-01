Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Um casamento terminou em tragédia quando o noivo caiu subitamente e morreu durante a primeira dança com a esposa. O momento dramático foi registado em vídeo, deixando convidados e familiares em choque.

Um casamento no Egito, que deveria marcar um dos dias mais felizes da vida do casal, terminou numa tragédia. Ashraf Abu Hakam, noivo de Aswan, morreu subitamente enquanto dançava com a esposa durante a cerimónia.

Vários meios de comunicação partilharam o vídeo do momento trágico, no qual é possível ver o noivo a dançar com a mulher, empunhando um bastão Saidi, utilizado numa dança tradicional egípcia, antes de cair repentinamente na pista, deixando os convidados em choque.

Segundo o site Daily Mail, foram feitas tentativas de o reanimar, mas sem sucesso. De acordo com as autoridades, o noivo sofreu uma paragem cardíaca e acabou por morrer poucos momentos depois de colapsar.