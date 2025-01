DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Damos as boas-vindas ao novo ano 2025 com um estúdio novo!

Esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos apresentaram o novo cenário do «Dois às 10», como já tinha sido anunciado o programa das manhãs da TVI regressou aos estúdios de Queluz de Baixo.

Cristina Ferreira mostrou-se radiante com o novo cenário e afirmou: «É uma casa com muita luz», já Cláudio Ramos fez uma «inspeção» ao frigorífico e verificou que já estava recheado com o necessário.

Veja aqui o vídeo: