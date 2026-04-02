Ignorar isto depois dos 55 anos pode ser mais perigoso do que imagina

  • Joana Lopes
  • 2 abr, 16:00

Muitos adultos ignoram estes cuidados depois dos 55 anos, sem saber que isso pode levar a sérios problemas de saúde.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Especialistas sublinham a importância de adotar hábitos que promovam a saúde física e mental a partir dos 55 anos. Treinadores e profissionais de saúde afirmam que caminhar diariamente, escolher as escadas, realizar alongamentos suaves e treinar o equilíbrio são práticas essenciais.

A prática regular de desporto fortalece os músculos e o sistema cardiovascular, ajuda a controlar o peso, reduz o stress, liberta endorfinas e melhora a qualidade do sono. Com o avançar da idade, estes hábitos tornam-se ainda mais relevantes para prevenir doenças relacionadas com a idade e favorecer um envelhecimento saudável.

Citado pelo site El Economista, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir dos 65 anos é recomendado realizar entre 150 e 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, cerca de 30 minutos por dia, complementados com exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana.

O conceito de “envelhecimento ativo” vai além da atividade física, englobando aprendizagem contínua, interação social, cuidados com a alimentação e gestão das emoções, com o objetivo de alcançar a melhor qualidade de vida possível.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O personal trainer José Barcía salienta que “com o passar dos anos há aspetos essenciais a ter em atenção, como a sarcopenia". "É fundamental incorporar exercícios de equilíbrio e coordenação, juntamente com treino cardiovascular e de força”, acrescenta.

Entre as recomendações práticas destacam-se caminhar todos os dias pelo menos 20 minutos, optar pelas escadas em vez do elevador, fazer alongamentos suaves ao acordar e antes de dormi e trabalhar o equilíbrio com exercícios simples, como manter-se sobre um pé durante alguns segundos.

Segundo a Pesquisa de Hábitos Desportivos do Ministério da Educação, Formação Profissional e Desporto, apenas 4% da população começou a praticar atividade física a partir dos 55 anos, evidenciando que ainda há muito espaço para adotar estes hábitos.

“É importante mudar a perceção pública e valorizar a manutenção da atividade física. Educar a população ajuda a tomar decisões mais conscientes sobre a própria saúde”, conclui o especialista.
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Este é o pão que todas as mulheres acima dos 50 anos deviam consumir, segundo nutricionistas

Aos 45 anos, estas três mudanças fizeram-na perder 9 quilos

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Descubra como as japonesas mantêm a pele radiante mesmo depois dos 40 anos

Fora do Estúdio

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Há 3 min

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

Há 26 min

Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

3 abr, 16:00

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00

«As cinzas da minha mulher estão à minha espera»: Ruy de Carvalho emociona ao revelar o que dirá à mulher se um dia a reencontrar

2 abr, 15:20

"É uma prioridade": os dois hábitos que Cristina Ferreira não abdica para se manter em forma

2 abr, 15:00

Manuel Luís Goucha não esconde a emoção: «Sacrificaria a minha vida para voltar ao colo da minha mãe»

2 abr, 14:39
MAIS

Mais Vistos

Bebé de Kelly Bailey já tem nome? Atriz revela

1 abr, 11:03

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para abril

31 mar, 10:33

Lua é aluna de 20 valores a todas as disciplinas

3 abr, 10:29

Pedro Granger fala sobre a sua vida amorosa

15 jan, 11:09

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

30 mar, 17:00

Fotos

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Há 3 min

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

Há 26 min

Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

3 abr, 16:00

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00