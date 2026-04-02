Ignorar isto depois dos 55 anos pode ser mais perigoso do que imagina

Muitos adultos ignoram estes cuidados depois dos 55 anos, sem saber que isso pode levar a sérios problemas de saúde.

Especialistas sublinham a importância de adotar hábitos que promovam a saúde física e mental a partir dos 55 anos. Treinadores e profissionais de saúde afirmam que caminhar diariamente, escolher as escadas, realizar alongamentos suaves e treinar o equilíbrio são práticas essenciais.

A prática regular de desporto fortalece os músculos e o sistema cardiovascular, ajuda a controlar o peso, reduz o stress, liberta endorfinas e melhora a qualidade do sono. Com o avançar da idade, estes hábitos tornam-se ainda mais relevantes para prevenir doenças relacionadas com a idade e favorecer um envelhecimento saudável.

Citado pelo site El Economista, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir dos 65 anos é recomendado realizar entre 150 e 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, cerca de 30 minutos por dia, complementados com exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana.

O conceito de “envelhecimento ativo” vai além da atividade física, englobando aprendizagem contínua, interação social, cuidados com a alimentação e gestão das emoções, com o objetivo de alcançar a melhor qualidade de vida possível.

O personal trainer José Barcía salienta que “com o passar dos anos há aspetos essenciais a ter em atenção, como a sarcopenia". "É fundamental incorporar exercícios de equilíbrio e coordenação, juntamente com treino cardiovascular e de força”, acrescenta.

Entre as recomendações práticas destacam-se caminhar todos os dias pelo menos 20 minutos, optar pelas escadas em vez do elevador, fazer alongamentos suaves ao acordar e antes de dormi e trabalhar o equilíbrio com exercícios simples, como manter-se sobre um pé durante alguns segundos.

Segundo a Pesquisa de Hábitos Desportivos do Ministério da Educação, Formação Profissional e Desporto, apenas 4% da população começou a praticar atividade física a partir dos 55 anos, evidenciando que ainda há muito espaço para adotar estes hábitos.

“É importante mudar a perceção pública e valorizar a manutenção da atividade física. Educar a população ajuda a tomar decisões mais conscientes sobre a própria saúde”, conclui o especialista.