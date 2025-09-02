Ana Paula Martins 'escondeu' do marido convite para ser ministra da Saúde: «Não soube pela televisão, mas...»

Ana Paula Martins, ministra da Saúde, revelou como recebeu o convite para o cargo. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, abordou o seu lado mais pessoal.

Ana Paula Martins, atual ministra da Saúde, revelou recentemente como recebeu o convite para integrar o Governo e o segredo que guardou até ao momento da sua tomada de posse.

Em declarações no Dois às 10, a governante recordou que não partilhou a decisão com ninguém, nem mesmo com o marido:

«Vou lhe dizer: eu não falei com ninguém. E mesmo o meu marido sei que é capaz de ser algo que o entristeceu... Não vou dizer que soube pela televisão, mas soube um bocadinho de nada antes. O senhor primeiro-ministro, quando me convidou, disse que era só entre nós. E quando me dizem que é a lei do silêncio, eu não digo a ninguém.»

Apesar da surpresa, Ana Paula Martins não deixou de elogiar a postura do companheiro: «O meu marido é um homem extraordinário e ex-militar. Não adora a função que eu tenho, mas respeitou sempre as minhas decisões.»

A ministra acrescentou ainda uma nota pessoal, revelando o desejo de partilhar a vida ao lado do marido até ao fim dos dias.

Quem é Ana Paula Martins?

Nascida em Bissau, em plena Guiné Portuguesa, Ana Paula Martins viveu uma infância feliz, a correr e dançar descalça nas ruas, até que a escalada de violência em 1973 a obrigou a deixar África, com apenas oito anos, para viver em Portugal com os avós maternos.

Filha de uma professora primária e do único farmacêutico da cidade, cresceu entre os livros e a paixão pela ciência. Não conseguiu concretizar o sonho de ser médica, mas seguiu as pisadas do pai e do avô, formando-se em Ciências Farmacêuticas.

Foi docente universitária durante 27 anos, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e administradora do Centro Hospitalar Lisboa Norte antes de ser convidada para o cargo de ministra da Saúde.