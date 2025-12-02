Vidros com água podem aquecer as casas no inverno

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30

Com a chegada do inverno, manter a casa quente é um desafio. Mas há uma solução que poucos conhecem.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Chama-se Water-Filled Glass – vidro preenchido com água – e trata-se de uma tecnologia que transforma a forma como olhamos para as janelas. Uma camada de água é colocada entre dois vidros, contribuindo para uma maior eficiência energética nos edifícios. Embora o conceito não seja recente, tem sido desenvolvido nos últimos anos por uma startup inglesa com o mesmo nome da tecnologia.

Quase todos os edifícios no mundo possuem janelas. Apesar de serem essenciais para permitir a entrada de luz e a renovação do ar, as janelas convencionais desregulam a temperatura: no verão, o sol aquece excessivamente os espaços, e no inverno, são as principais responsáveis pela perda de calor.

A solução que a Water-Filled Glass está a desenvolver visa resolver este problema sem comprometer a estética dos ambientes.

As janelas desta tecnologia são formadas por dois vidros, entre os quais se encontra uma lâmina de água. Nos dias de calor, a água absorve os raios solares, evitando que o espaço fique sobreaquecido.

Um sistema ligado à janela permite retirar a água quando aquece, fazendo-a circular pela casa e armazenando-a para utilização posterior, seja nas torneiras, seja para aquecer os espaços quando as temperaturas voltam a descer. Para que este sistema funcione, é necessário algum consumo de energia, mas bem inferior ao de um aquecedor ou ar condicionado a manter o mesmo conforto térmico.

Outra grande vantagem das janelas com água é o isolamento acústico que proporcionam. A ideia pode parecer invulgar, mas já existem utilizadores a aderir à tecnologia. Após a instalação em dois pequenos edifícios-protótipo, um em Taiwan e outro na Hungria, as janelas preenchidas com água vão ser implementadas num prédio residencial nos Estados Unidos e num espaço industrial na Hungria, ambos ainda em construção.

Temas: Casas Frio Inverno

RELACIONADOS

Diga adeus às faturas altas de eletricidade: 5 dicas para poupar energia em casa

Não gaste balúrdios em ar condicionado — há uma forma de aquecer a casa por menos de 2 euros

É seguro deixar um aquecedor ligado durante toda a noite no quarto?

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dicas

Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

Ontem às 18:11

Nunca mais dobre assim as calças. Há uma forma que poupa mais espaço

Ontem às 17:00

Estes são os 14 hábitos diários que retardam o envelhecimento nas mulheres

Ontem às 16:30

Nutricionista partilha três hábitos que fazem perder 4 kg em duas semanas

Ontem às 16:00

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

Ontem às 15:30

Acabe com o ferro de engomar. Com estas 4 dicas, nunca mais vai passar a roupa

Ontem às 15:00

A pouco mais de uma hora de Lisboa, existe um mercado de Natal digno de um filme

Ontem às 10:00
MAIS

Mais Vistos

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Ontem às 08:39

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:01

Cristina Ferreira oferece presente a criança com Síndrome de Down

Ontem às 12:15

Cristina Ferreira faz desabafo sobre acontecimento na gala: «Acho que se notou o meu desconforto»

1 dez, 10:53

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Ontem às 16:47

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Ontem às 16:15

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Ontem às 15:18

Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Ontem às 10:58

Fotos

Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

Ontem às 18:11

Nunca mais dobre assim as calças. Há uma forma que poupa mais espaço

Ontem às 17:00

Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Ontem às 16:47

Estes são os 14 hábitos diários que retardam o envelhecimento nas mulheres

Ontem às 16:30