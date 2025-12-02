Vidros com água podem aquecer as casas no inverno

Com a chegada do inverno, manter a casa quente é um desafio. Mas há uma solução que poucos conhecem.

Chama-se Water-Filled Glass – vidro preenchido com água – e trata-se de uma tecnologia que transforma a forma como olhamos para as janelas. Uma camada de água é colocada entre dois vidros, contribuindo para uma maior eficiência energética nos edifícios. Embora o conceito não seja recente, tem sido desenvolvido nos últimos anos por uma startup inglesa com o mesmo nome da tecnologia.

Quase todos os edifícios no mundo possuem janelas. Apesar de serem essenciais para permitir a entrada de luz e a renovação do ar, as janelas convencionais desregulam a temperatura: no verão, o sol aquece excessivamente os espaços, e no inverno, são as principais responsáveis pela perda de calor.

A solução que a Water-Filled Glass está a desenvolver visa resolver este problema sem comprometer a estética dos ambientes.

As janelas desta tecnologia são formadas por dois vidros, entre os quais se encontra uma lâmina de água. Nos dias de calor, a água absorve os raios solares, evitando que o espaço fique sobreaquecido.

Um sistema ligado à janela permite retirar a água quando aquece, fazendo-a circular pela casa e armazenando-a para utilização posterior, seja nas torneiras, seja para aquecer os espaços quando as temperaturas voltam a descer. Para que este sistema funcione, é necessário algum consumo de energia, mas bem inferior ao de um aquecedor ou ar condicionado a manter o mesmo conforto térmico.

Outra grande vantagem das janelas com água é o isolamento acústico que proporcionam. A ideia pode parecer invulgar, mas já existem utilizadores a aderir à tecnologia. Após a instalação em dois pequenos edifícios-protótipo, um em Taiwan e outro na Hungria, as janelas preenchidas com água vão ser implementadas num prédio residencial nos Estados Unidos e num espaço industrial na Hungria, ambos ainda em construção.