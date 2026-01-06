Se está com saudades do verão, aqui há calor o ano todo. E está a apenas 4 horas de Portugal

A apenas quatro horas de voo de Portugal, este arquipélago de dez ilhas vulcânicas oferece praias paradisíacas, águas cálidas todo o ano, cultura vibrante e a hospitalidade de um povo irmão, garantindo férias inesquecíveis entre sol, mar e música.

Cabo Verde é um destino que alia beleza natural, riqueza cultural e a hospitalidade de um povo único e irmão. Neste território, onde a língua oficial é o português, fala-se também o crioulo, um idioma de enorme riqueza que reflete a alma cabo-verdiana e se manifesta especialmente na música.

Apesar de toda a riqueza cultural, são as praias que atraem a maioria dos turistas, com uma grande variedade de pacotes oferecidos pelas agências de viagens. A Ilha do Sal destaca-se pelas suas praias de areia branca e águas cristalinas. Este areal extenso é um ponto de encontro para os amantes de desportos aquáticos, como windsurf e kitesurf. Com pacotes turísticos de uma semana, incluindo voos diretos e alojamento em regime de tudo incluído a partir de 700 euros, Cabo Verde torna-se uma opção paradisíaca e acessível para muitos portugueses.

O destino onde até os pés de chumbo vão ter de dançar

Cabo Verde não se resume apenas a sol e mar. É também o berço de ícones musicais como Cesária Évora, Bana e Tito Paris, cuja obra traduz uma fusão entre a alma africana e as influências portuguesas. Géneros como morna, coladeira e funaná fazem parte essencial da experiência cultural, proporcionando momentos de dança e celebração que conquistam qualquer visitante.

A gastronomia local é outro destaque. A tradicional cachupa, prato emblemático que lembra o rancho português, mas com milho como ingrediente principal, é uma das iguarias a experimentar. O peixe fresco, com especialidades como o caldo de peixe, e sobremesas deliciosas complementam a oferta culinária, sempre acompanhadas pelo pontche, uma bebida típica à base de rum local, lima e cravinho.

Água a 28 graus

Quando se fala em águas cálidas, referimo-nos a temperaturas que chegam aos 28 graus em setembro e outubro e nunca descem abaixo dos 24. Estes meses são os mais chuvosos, mas a temperatura do ar ao longo do ano mantém-se agradável, entre os 24 e os 30 graus. De novembro a julho, o clima é mais quente e seco.