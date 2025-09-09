Tem a certeza que é uma pessoa bem-educada? Estas são 40 regras básicas de etiqueta que todos devemos seguir

Conheça 40 princípios básicos que ajudam a manter a boa convivência e revelam se é — ou não — uma pessoa verdadeiramente bem-educada.

Podemos considerar-nos pessoas educadas, mas basta um ou outro gesto para comprometer essa imagem. Muitas vezes, nem nos apercebemos de que se trata de um comportamento indelicado ou simplesmente nunca pensámos no assunto.

Na galeria acima, encontram-se 40 atitudes e comportamentos que distinguem quem tem uma postura pessoal e social marcada pela verdadeira cortesia e boa educação.

Descubra quais são e reflita sobre aqueles que não pratica.