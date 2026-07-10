Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel várias vezes e está agora mais barato

  • Dois às 10

Este artigo pode conter links afiliados*

power bank da INIU
power bank da INIU
Foto: Amazon.es
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Pequeno no tamanho, mas capaz de evitar que fique sem bateria durante dias mais longos.

Ficar sem bateria quando se está fora de casa continua a ser um dos problemas mais comuns, sobretudo em viagens, festivais, dias de praia ou jornadas de trabalho mais longas. A boa notícia é que já existem opções compactas que permitem carregar o telemóvel várias vezes sem ocupar muito espaço. Este power bank da INIU está atualmente com desconto na Amazon e destaca-se precisamente pela combinação entre autonomia e portabilidade.

Apesar do formato compacto — cabe facilmente num bolso, mala ou mochila —, este modelo foi concebido para acompanhar quem passa muitas horas longe de uma tomada. Inclui carregamento rápido, várias portas para ligar diferentes dispositivos em simultâneo e ainda um cabo USB-C integrado, evitando ter de transportar cabos extra.

Adquira o power bank INIU na Amazon por 27,44 €

Entre as principais características destacam-se:

  • Capacidade para carregar o smartphone várias vezes antes de precisar de ser recarregado;

  • Carregamento rápido para recuperar bateria em menos tempo;
  • Duas portas USB-C e uma USB-A;
  • Cabo USB-C integrado;
  • Compatibilidade com smartphones Android, iPhone, tablets e outros equipamentos;
  • Pode ser transportado no avião, tornando-se uma opção prática para viagens.
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

As avaliações dos utilizadores elogiam sobretudo a autonomia e a rapidez de carregamento. Um comprador refere que "permite várias cargas sem problemas e é suficientemente compacto para levar diariamente", enquanto outro destaca que "carrega rapidamente e dá uma grande sensação de segurança quando se passa muito tempo fora de casa". Há ainda quem mencione que o equipamento tem algum peso, embora considere que é um compromisso natural tendo em conta a capacidade oferecida.

Para quem procura uma solução prática para nunca ficar sem bateria fora de casa, este power bank da INIU pode ser um dos acessórios mais úteis para o verão, viagens ou simplesmente para o dia a dia.

Adquira o power bank INIU na Amazon por 27,44 €

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Powebank Amazon Descontos Telemovel
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Menos caro, mesma eficácia: este aspirador tipo Dyson está com 40% de desconto

A Não Perder

Filho de Jorge Jesus volta aos holofotes após apresentação do pai como Selecionador Nacional: «É um grande gato»

Há 2h e 52min

A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

Há 3h e 5min

Está a emocionar o País. Cláudio Ramos conforta irmãos de criança que luta contra leucemia

Hoje às 12:21

Para cuidar do marido, idosa chora ao ver-se obrigada a separar-se do cão: «Vai ser uma dor muito grande»

Hoje às 11:43

Após o Secret Story, Liliana e Ricky revelam ter uma nova vida: «Era um sonho que estava escondido»

Hoje às 10:45

Liliana saiu do Secret Story em terceiro lugar, mas descobriu diagnóstico que a abalou: «Fiquei sem chão»

Hoje às 10:31

Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

Hoje às 09:33
MAIS

Mais Vistos

Gonçalo Quinaz deixa "aviso" a Cláudio Ramos sobre figura pública: “Não sei se ele está muito contente contigo”

Ontem às 10:18

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

8 jul, 10:35

Arrepiante. Criança fica em lágrimas ao ouvir falar da leucemia da irmã

Hoje às 11:53

"Dois às 10" dá notícia de última hora sobre morte de cantora: “Acabou por conhecer-se a notícia há 10 minutos”

Ontem às 10:40

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

Ontem às 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Fora do Estúdio

Filho de Jorge Jesus volta aos holofotes após apresentação do pai como Selecionador Nacional: «É um grande gato»

Há 2h e 52min

A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

Há 3h e 5min

Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

Hoje às 09:33

«Talvez nunca mais o veja»: Cristina Ferreira toma decisão após encontro que a marcou profundamente

Ontem às 15:29

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Filho de Jorge Jesus volta aos holofotes após apresentação do pai como Selecionador Nacional: «É um grande gato»

Há 2h e 52min

A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

Há 3h e 5min

Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel várias vezes e está agora mais barato

Há 3h e 17min

Está a emocionar o País. Cláudio Ramos conforta irmãos de criança que luta contra leucemia

Hoje às 12:21