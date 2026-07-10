Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel várias vezes e está agora mais barato

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Tia e sobrinha foram diagnosticadas com cancro ao mesmo tempo, mas só uma sobreviveu: «Estive lá até ao último dia»

Pequeno no tamanho, mas capaz de evitar que fique sem bateria durante dias mais longos.

Ficar sem bateria quando se está fora de casa continua a ser um dos problemas mais comuns, sobretudo em viagens, festivais, dias de praia ou jornadas de trabalho mais longas. A boa notícia é que já existem opções compactas que permitem carregar o telemóvel várias vezes sem ocupar muito espaço. Este power bank da INIU está atualmente com desconto na Amazon e destaca-se precisamente pela combinação entre autonomia e portabilidade.

Apesar do formato compacto — cabe facilmente num bolso, mala ou mochila —, este modelo foi concebido para acompanhar quem passa muitas horas longe de uma tomada. Inclui carregamento rápido, várias portas para ligar diferentes dispositivos em simultâneo e ainda um cabo USB-C integrado, evitando ter de transportar cabos extra.

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Entre as principais características destacam-se:

Capacidade para carregar o smartphone várias vezes antes de precisar de ser recarregado;

Carregamento rápido para recuperar bateria em menos tempo;

Duas portas USB-C e uma USB-A;

Cabo USB-C integrado;

Compatibilidade com smartphones Android, iPhone, tablets e outros equipamentos;

Pode ser transportado no avião, tornando-se uma opção prática para viagens.

As avaliações dos utilizadores elogiam sobretudo a autonomia e a rapidez de carregamento. Um comprador refere que "permite várias cargas sem problemas e é suficientemente compacto para levar diariamente", enquanto outro destaca que "carrega rapidamente e dá uma grande sensação de segurança quando se passa muito tempo fora de casa". Há ainda quem mencione que o equipamento tem algum peso, embora considere que é um compromisso natural tendo em conta a capacidade oferecida.

Para quem procura uma solução prática para nunca ficar sem bateria fora de casa, este power bank da INIU pode ser um dos acessórios mais úteis para o verão, viagens ou simplesmente para o dia a dia.

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