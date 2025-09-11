Mulher revela o que deixou de fazer para, aos 54, ter corpo de 35

  Joana Lopes
  Hoje às 10:00
Annie Murray
Annie Murray

A aparência não engana: com 54 anos, parece ter 35. A protagonista desta história garante que a transformação aconteceu quando decidiu deixar para trás um hábito que, segundo ela, a estava a envelhecer.

A personal trainer Annie Murray, de 54 anos, afirma ter atualmente a idade metabólica de 35 — uma transformação que começou quando decidiu abandonar o consumo de álcool em 2017.

Apesar de nunca ter sido uma «grande bebedora», contou ao jornal The Telegraph que o álcool provocava-lhe ansiedade, palpitações e um mal-estar constante. Após uma ressaca especialmente intensa, tomou a decisão de parar definitivamente.

Com o apoio da Rapid Transformational Therapy, conseguiu deixar o hábito e apostou num estilo de vida mais saudável, incluindo treino com pesos e maior cuidado com a alimentação. Atualmente, além de ter construído um ginásio em casa, desenvolveu também uma aplicação de treinos.

A mudança não se ficou por aqui: para controlar os desejos de açúcar que surgiram depois de deixar o álcool, reduziu o consumo de doces. O resultado foi menos inchaço, mais energia e um corpo forte e saudável.

A sua rotina inclui treinos de força, sessões de cardio e caminhadas diárias. O aumento progressivo da carga nos treinos permitiu-lhe ganhar massa muscular e acelerar o metabolismo. Hoje em dia, come até mais do que o marido — sem qualquer culpa — porque, nas suas palavras, «o músculo é o segredo para envelhecer com saúde».

«Se consegui deixar o álcool, consigo tudo», garante Annie, que aconselha quem pretende seguir o mesmo caminho a substituir a bebida por hábitos saudáveis e a insistir até que a nova rotina se torne natural.

