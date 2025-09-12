Experimentámos isto e a roupa saiu seca da máquina de lavar

Máquina de lavar a roupa
Máquina de lavar a roupa
Esqueça as horas de espera para a roupa secar.

Secar roupa dentro de casa pode ser um verdadeiro desafio, sobretudo nos meses frios e húmidos. Os estendais ocupam espaço, a evaporação é lenta e, muitas vezes, o vapor acumula-se nas paredes, criando condições perfeitas para o aparecimento de bolor. Colocar roupa molhada sobre os radiadores pode parecer uma solução rápida, mas acaba por comprometer a eficiência do aquecimento e aumentar os custos energéticos.

Mas como evitar estes problemas sem recorrer a um secador de roupa? De acordo com o site britânico Daily Wrap, a solução pode estar num truque muito simples que envolve apenas uma toalha.

Depois da lavagem, basta colocar uma toalha seca dentro do tambor da máquina de lavar e selecionar o ciclo de centrifugação. Graças à sua textura felpuda, a toalha consegue absorver parte da humidade da roupa, reduzindo assim o tempo de secagem. Concluído este passo, o ideal é pendurar as peças num local bem ventilado, preferencialmente junto a uma janela aberta. O fluxo de ar ajudará a dispersar rapidamente a humidade, prevenindo a condensação no ambiente e, consequentemente, o aparecimento de bolor.

Muitas pessoas, no entanto, cometem erros ao secar roupa em casa. Colocar demasiadas peças no estendal dificulta a circulação do ar, prolonga a secagem e contribui para o excesso de humidade. Durante o outono e o inverno, sempre que possível, recorrer a uma varanda ou terraço é uma boa opção para acelerar o processo, aproveitando o ar fresco. Caso seja necessário secar no interior, deve escolher-se uma divisão arejada e evitar espaços fechados ou sem ventilação.

