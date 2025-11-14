7 hábitos que são proibidos depois dos 55 anos

Depois dos 55 anos, o corpo e a mente mudam — e certos hábitos que antes pareciam inofensivos podem tornar-se verdadeiros inimigos da saúde.

Há aspetos que, com o passar dos anos, mudam naturalmente. Já não temos energia para noitadas que se prolongam até de madrugada, ficamos satisfeitos com um quarto de garrafa de vinho e perdemos o entusiasmo por passeios de domingo à tarde. Estas transformações são naturais, mas existem outras que devem ser adotadas conscientemente para manter uma saúde física e mental de ferro depois dos 55 anos.

A canadiana Deborah Moore, treinadora de fitness de meia-idade, afirma que, aos 55 anos, está «mais forte do que nunca» desde que decidiu abandonar sete hábitos que antes considerava essenciais para se manter em forma.

«Fazia tudo aquilo que muitos provavelmente também fazem: tentava comer o menos possível e, mesmo assim, aguentar os treinos. O meu valor estava ligado ao tamanho das calças que conseguia vestir e a se era tão magra como as mulheres à minha volta (o que nunca me parecia ser o caso)», disse à Women's Health.

O primeiro passo foi deixar de se preocupar com a opinião dos outros — e, a partir daí, os novos hábitos surgiram como um bónus na construção de uma melhor relação com o corpo. Tome nota.

Deborah deixou de estar obcecada com o número na balança ou com a percentagem de gordura corporal, passou a alimentar-se sem restrições exageradas, evitando dietas da moda ou treinos em jejum, e perdeu o medo de levantar pesos pesados, mesmo quando isso significava levantar o dobro do seu próprio peso corporal.

Deixou também de se preocupar em parecer «demasiado musculada» e de encarar a comida como uma recompensa ou um castigo. Além disso, deixou de procurar soluções rápidas, como o típico «corpo de verão», e aprendeu a valorizar-se para lá do tamanho das roupas ou da aparência física.