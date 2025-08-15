Férias em família terminam em drama: homem tenta afogar a nora na piscina e neta de 9 anos salva a mãe

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Homem acusado de tentar afogar mulher de 33 anos na Florida após discussão sobre netos
Homem acusado de tentar afogar mulher de 33 anos na Florida após discussão sobre netos

Gibbon terá tentado afogar uma mulher de 33 anos num resort em Davenport, Florida, após uma discussão sobre os seus netos. Fotografia: Polk County Sheriff’s Office/PA

Durante umas férias em família, um homem tentou afogar a nora na piscina, numa situação dramática que deixou todos em choque. A neta de apenas 9 anos presenciou o ataque e correu imediatamente em auxílio da mãe, impedindo que a situação tivesse consequências ainda mais graves. A Polícia foi chamada ao local e está a investigar o caso.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

De acordo com o jornal The Guardian, um homem britânico foi acusado pelas autoridades norte-americanas de tentar afogar a própria nora numa piscina, durante férias em família no estado da Florida, Estados Unidos. O incidente ocorreu no domingo, 3 de agosto de 2025, no Solterra Resort, um complexo turístico privado em Davenport, cidade próxima de Orlando, conhecida pelos seus parques temáticos e como destino habitual de férias para famílias de todo o mundo.

O suspeito, identificado como Mark Raymond Gibbon, de 62 anos, residente em Beaconsfield, no condado de Buckinghamshire, Reino Unido, encontrava-se alojado com familiares numa casa arrendada dentro do resort. Segundo o xerife do condado de Polk, Grady Judd, citado pela mesma fonte, a vítima — uma mulher de 33 anos — estava a usufruir da piscina quando iniciou uma discussão com o sogro relacionada com os netos deste. Pouco depois, Gibbon terá agarrado a nora e forçado repetidamente a sua cabeça debaixo de água, impedindo-a de respirar.

O episódio apenas terminou quando turistas na propriedade vizinha gritaram que iriam chamar a polícia. Nessa altura, a filha da vítima, de apenas nove anos, atirou-se à piscina para tentar ajudar a mãe. Apesar do choque e das dificuldades respiratórias, a mulher conseguiu sair da água antes da chegada das autoridades.

A polícia recebeu o alerta por volta das 17h20 (hora local) e encontrou o suspeito ainda no local. Gibbon foi detido e levado para a prisão do condado de Polk, onde foi formalmente acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão. As autoridades sublinham que este tipo de acusação é grave e pode implicar uma pena de prisão prolongada nos Estados Unidos.

Em comunicado, o xerife Judd destacou que o condado de Polk recebe visitantes de todo o mundo e que todos devem respeitar a lei e comportar-se de forma adequada. “Porque o senhor Gibbon não conseguiu controlar a sua raiva, pode vir a passar mais tempo na Florida do que tinha planeado”, afirmou. O caso segue agora para apreciação judicial, aguardando-se novas diligências nas próximas semanas.

RELACIONADOS

Homem morre após comer frango mal cozinhado durante férias em hotel

Acabados de ficar noivos, casal de influencers morre em trágico acidente de todo-o-terreno

Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC

Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos

Criança de 4 anos morre após acidente brutal em parque aquático

Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore

A Não Perder

Descobrimos a forma de descascar ovos cozidos que vai mudar tudo

Hoje às 15:00

Arrefeça o seu quarto até 5 graus com este truque

Hoje às 14:00

Tudo o que se sabe sobre o desfecho do desaparecimento de João Francisco: «Foi confirmado que...»

Hoje às 10:43

Encontrado morto jovem de 22 anos desaparecido em Vila Nova de Gaia

Hoje às 09:04

Evite estes quartos de hotel: especialista indica os melhores para dormir sem ruído

Ontem às 17:00

Francisco Vale para Cristina Ferreira: «Nunca me agradeceu o facto de ter conhecido o João»

Ontem às 14:53

Descubre como conseguir 50 dias de férias em 2026 com apenas 22 dias marcados

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»

Ontem às 11:48

Cristina Ferreira questiona o irmão de Afonso Leitão: «Gostam dessa ligação com a Miranda?»

Hoje às 11:47

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

13 ago, 12:20

Cristina Ferreira sobre os familiares de Kina: «Não quiseram estar presentes, estão zangados»

Hoje às 11:24

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Dê uma nova vida ao pão: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais

Hoje às 17:00

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Ontem às 16:00

Experimente este bolo de limão delicioso com um ingrediente pouco comum

Ontem às 15:00

Duas receitas de petiscos portugueses que se fazem num instante e sabem a verão

Ontem às 10:56

Fora do Estúdio

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Ontem às 08:57

Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Ontem às 08:42

Acabou! Diogo Bordin e Carolina Braga anunciam separação: «Pedimos respeito»

13 ago, 15:10

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

13 ago, 10:06

Fotos

Dê uma nova vida ao pão: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais

Hoje às 17:00

Férias em família terminam em drama: homem tenta afogar a nora na piscina e neta de 9 anos salva a mãe

Hoje às 16:00

Descobrimos a forma de descascar ovos cozidos que vai mudar tudo

Hoje às 15:00

Arrefeça o seu quarto até 5 graus com este truque

Hoje às 14:00