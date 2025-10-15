Não precisa de gastar 500€ numa Smart TV. Este modelo da Toshiba tem tudo e está 152€

Este artigo pode conter links afiliados*

Toshiba 32LV3563DG Smart TV de 32",
Toshiba 32LV3563DG Smart TV de 32",

Imagem nítida, som de qualidade e acesso a todas as plataformas de streaming a um preço difícil de bater.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nem toda a gente precisa de uma televisão enorme para ter boa imagem e som. Esta televisão da Toshiba, com 32 polegadas, é perfeita para quem procura algo compacto mas com qualidade. O modelo combina imagem nítida (Full HD) e tecnologia HDR, que realça as cores e os contrastes, para um resultado mais realista. O som Dolby Audio — o mesmo usado em muitas salas de cinema — garante uma experiência mais envolvente e clara, seja para ver filmes, séries ou jogos de futebol. Além disso, vem equipada com um sistema que permite aceder facilmente a aplicações como Netflix, Prime Video ou YouTube, tudo a partir do comando — sem precisar de dispositivos adicionais.

Atualmente disponível por 152,47€ na Amazon (com 25% de desconto face ao preço recomendado), este modelo combina um design simples e elegante com as funcionalidades essenciais de uma Smart TV moderna. Traz duas portas HDMI, uma porta USB, e um ecrã de 32 polegadas com excelente brilho e contraste, mesmo em divisões com bastante luz natural. A classificação energética E garante também um consumo eficiente.

Com uma média de 4,2 estrelas e mais de centenas avaliações verificadas, esta televisão é elogiada pela qualidade de imagem e som, facilidade de utilização e excelente relação qualidade-preço. “Perfeita para o quarto”, refere um utilizador. Outro acrescenta: “Boa, bonita e barata — não se pode pedir mais a uma Smart TV nesta gama.” Há ainda quem destaque a fluidez do sistema operativo e o som potente: “Dolby Audio faz toda a diferença. Ideal para quem quer uma TV prática e acessível.” Uma escolha segura para quem procura uma televisão funcional, moderna e com o selo de confiança da Toshiba.

Adquira aqui

tv toshiba

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Televisao Smart tv Amazon Desconto 32 polegadas

RELACIONADOS

A camisa clássica da Levi’s com 60% de desconto que está a esgotar rapidamente

Quem testou ambos confirma: este aspirador rival da Dyson tem melhor relação qualidade-preço

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

A Não Perder

«Conheço-o bem»: Cristina Ferreira foi colega deste candidato à presidência da República

Há 13 min

Costuma deitar fora a pele do salmão? Descubra por que não o deve fazer

Há 27 min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Hoje às 10:34

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Hoje às 09:10

Comer bem é o segredo da juventude. Eis os 10 alimentos que travam o envelhecimento da pele

Ontem às 16:06

Os oito erros que arruínam a sua manicure logo após sair do salão

Ontem às 15:39

Menina estava a passear o cão no Barreiro quando encontrou um jovem morto no chão: «Começou a gritar por ajuda»

Ontem às 15:18
MAIS

Mais Vistos

Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»

Ontem às 11:47

Cláudio Ramos considera que este concorrente é o próximo expulso do «Secret Story»

Ontem às 09:55

Aconteceu em cidade portuguesa: menina em choque e aos gritos quando passeava o cão e encontrou um jovem assassinado na rua

Ontem às 12:29

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Hoje às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Hoje às 09:10

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Ontem às 08:49

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

13 out, 16:23

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

13 out, 15:25

Fotos

«Conheço-o bem»: Cristina Ferreira foi colega deste candidato à presidência da República

Há 13 min

Costuma deitar fora a pele do salmão? Descubra por que não o deve fazer

Há 27 min

Não precisa de gastar 500€ numa Smart TV. Este modelo da Toshiba tem tudo e está 152€

Há 3h e 48min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Hoje às 10:34