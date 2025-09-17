«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 41min
Marian Griffin
Marian Griffin

Após uma vida inteira sem saber da sua existência, uma mulher reencontrou o irmão desaparecido há décadas.

Marian Griffin, de 80 anos, passou toda a sua vida sem saber da existência de um irmão mais velho. A descoberta surpreendente só ocorreu em julho de 2024, depois de quase oito décadas de desconhecimento total.

Segundo o site People, a história começou em 1945, quando Marian nasceu e foi colocada num lar de acolhimento. Mais tarde, foi adotada por um pastor luterano e a sua família. O irmão, Donald Hefke, atualmente com 81 anos, também foi entregue aos cuidados do Estado no ano seguinte. A mãe biológica de ambos sofreu de stress pós-traumático após o parto e acabou institucionalizada, enquanto o pai não tinha condições para criar os filhos.

Durante anos, Donald tentou descobrir mais sobre as suas origens. Em 1963, ao solicitar informações ao serviço de acolhimento, descobriu que tinha uma irmã chamada Marian. No entanto, as cartas que enviou foram ocultadas pelos pais adotivos de Marian, impossibilitando qualquer contacto entre os dois.

«Os meus pais nunca me contaram. Esconderam as cartas. Podíamos ter estado juntos muito mais cedo», lamentou Marian em declarações à ABC News.

A procura da tia desaparecida foi retomada por Denise Baker, filha de Donald. Após duas décadas de investigação, foi através de uma ligação familiar publicada online pelo filho de Marian que finalmente conseguiram entrar em contacto.

«Pensei que fosse um esquema qualquer. Nunca imaginei que fosse verdade», confessou Marian.

O reencontro presencial ainda não ocorreu, pois Donald, devido a problemas de saúde, não consegue viajar desde a Florida. Contudo, a emoção foi evidente durante o telefonema entre os dois.

«Ele dizia: ‘Mariane, és mesmo tu? Não posso acreditar! Procurei-te durante a vida inteira’», contou Marian.

A filha de Donald viajou até à Califórnia para conhecer a tia em nome do pai. Agora, Marian planeia visitar o irmão que nunca soube que tinha.

«Mesmo que seja só por uns dias, seria maravilhoso. Temos 80 anos para recuperar», concluiu.

