Este é o vestido de Liliana Filipa que está a deixar os fãs loucos

Liliana Filipa deixou os fãs em êxtase com um vestido deslumbrante que está a causar furor nas redes sociais. Descubra o look que tem conquistado todos os olhares e gerado imensa admiração.

Liliana Filipa voltou a deslumbrar nas redes sociais, desta vez com um look que está a causar furor entre os seus seguidores. Após o pedido de casamento de Daniel Gregório e a viagem ao Brasil, a influenciadora rumou a Paris, onde aproveitou para assistir a um concerto de Sabrina Carpenter. E foi precisamente nesta viagem que Liliana partilhou uma imagem que rapidamente se tornou viral, mostrando-se com um vestido mini prateado e com franjas, que conquistou os corações de todos.

O vestido, que destacou a sua silhueta impecável e o seu estilo sofisticado, não passou despercebido. O modelo, com detalhes em franjas que movimentavam-se a cada passo, deu um toque de elegância moderna e arrojada, o que fez os fãs questionarem: "Olá Liliana, esse vestido é da tua coleção??? ❤️❤️ AMEI ❤️❤️". Outros seguidores também ficaram encantados, perguntando: "Quero esse vestido, onde posso comprar?" ou comentando sobre o seu look, como: "Amei tanto a franja para o lado 😻" e "Omg, que linda que estás!!! 😍".

A combinação da cor prateada e as franjas, que adicionaram um toque de movimento ao look, fez com que o vestido se tornasse o centro das atenções. Liliana conseguiu, mais uma vez, provar que tem um gosto apurado para moda, sempre com um toque de personalidade, e esse look não foi exceção. O vestido mini, moderno e ousado, refletiu perfeitamente a sua confiança e estilo único.

Com tanta curiosidade e admiração por parte dos seus seguidores, a dúvida ficou no ar: será que este vestido é parte de uma nova coleção da influenciadora? Independentemente disso, o look de Liliana Filipa foi, sem dúvida, um sucesso estrondoso, deixando todos a ansiar por mais.