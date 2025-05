Estes produtos são proibidíssimos no Palácio de Buckingham. E dois são tão aleatórios que ninguém esperava

Dentro das paredes do Palácio de Buckingham, mudanças discretas estão a redefinir a vida quotidiana da realeza — com decisões que surpreendem até os mais atentos observadores.

Viver no Palácio de Buckingham pode parecer um sonho de conto de fadas, mas, na realidade, há um conjunto rigoroso de regras a cumprir — e muitas delas vêm diretamente do rei Carlos III. Segundo uma ex-funcionária do palácio, o monarca de 76 anos impôs várias proibições com o objetivo de proteger o ambiente e preservar o histórico edifício onde reside a família real britânica.

Numa entrevista ao site australiano «News.com.au», Anne Simmons, uma antiga funcionária da equipa de limpeza, revelou que as toalhitas húmidas — mesmo as que se anunciam como biodegradáveis — estão terminantemente proibidas em Buckingham. O motivo? As canalizações centenárias do palácio não resistem aos bloqueios causados por este tipo de produto, o que frequentemente resultava em reparações dispendiosas. Carlos III, conhecido há décadas pelo seu ativismo ambiental, decidiu então pôr fim ao problema de forma definitiva, eliminando completamente o uso das toalhitas.

Mas as medidas não se ficam por aqui. Também as velas aromáticas foram banidas das salas e aposentos reais. A decisão prende-se com a necessidade de preservar a qualidade do ar no interior do palácio, uma vez que estes produtos libertam partículas que podem ser prejudiciais, especialmente num edifício com estruturas antigas e sensíveis.

Estas decisões fazem parte de uma série de mudanças implementadas por Carlos III desde que assumiu o trono em 2022. O atual rei procura equilibrar a tradição da monarquia britânica com uma liderança mais moderna, onde a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental ocupam lugar de destaque. A rotina no palácio é, por isso, marcada por regras meticulosas: desde a quantidade exata de pasta de dentes utilizada pelo rei até ao cuidado diário com as suas roupas de dormir.

Com o falecimento da rainha Isabel II, o novo soberano tem vindo a preparar o caminho para uma transição gradual da coroa, envolvendo já o príncipe William e o neto George em responsabilidades reais. Contudo, até essa sucessão se concretizar, é Carlos III quem dita as regras em Buckingham.

E, neste reinado, é claro: toalhitas descartáveis e fragrâncias artificiais não têm lugar.