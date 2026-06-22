Afonso Leitão voltou a aparecer em público e a companhia não passou despercebida

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Diana Lopes revela novidades sobre o ex-concorrente do “Secret Story - Desafio Final”

Tudo aconteceu na tertúlia do “Dois às 10”, quando Diana Lopes revelou aos restantes comentadores que tinha um “babado” para partilhar.

A comentadora partilhou que alguns ex-concorrentes foram vistos recentemente durante uma saída à noite e entre eles estava Afonso Leitão. Na sua companhia estavam Nuno Brito, Hugo e Ricardo João.

O ex-concorrente continua a ser um dos nomes mais falados e voltou recentemente a ser o centro das atenções depois de Catarina Miranda ter confirmado o fim da relação entre ambos.

A separação gerou uma onda de reações entre os seguidores do programa, especialmente depois de várias polémicas relacionadas com alegadas mensagens trocadas por Afonso. O tema tem sido muito discutido fora da casa, envolvendo também opiniões de outros ex-concorrentes.

Apesar da exposição mediática, Afonso tem mantido alguma discrição sobre a situação, continuando a acompanhar o programa e a interagir pontualmente com os seguidores nas redes sociais.



Veja o vídeo.