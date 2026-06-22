O gesto romântico de João Jesus com Sofia Ribeiro (que até Cristina Ferreira reagiu)

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:09

Há gestos que valem mais do que mil palavras

E foi precisamente um desses momentos que Sofia Ribeiro decidiu partilhar com os seguidores nas redes sociais.

A atriz publicou nas redes sociais uma fotografia de um ramo de girassóis acompanhado de uma mensagem cheia de significado. Na legenda, Sofia revelou o motivo especial por detrás da surpresa preparada por João Jesus: "Namorem alguém que vos oferece um ramo de girassóis porque sabe que o vosso pai fazia anos e era a flor favorita dele 🥹🌻"

A publicação não tardou a emocionar os seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens.

Entre as reações destacou-se a do próprio João Jesus:"Meu ☀️ e a da modelo e atriz Sharam Diniz, que não ficou indiferente ao momento: "Felicidades giraços 😍🥰🔥" . Quem também não ficou indiferente, foi Cristina Ferreira, que reagiu à publicação da atriz. 

A publicação mereceu ainda a atenção de várias figuras públicas e fãs, que elogiaram a sensibilidade do ator e a forma como procurou homenagear uma data tão especial para Sofia.

O gesto ganhou ainda mais significado por estar relacionado com a memória do pai da atriz, uma figura que Sofia recorda frequentemente com muito amor e saudade.

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Nos últimos meses, Sofia Ribeiro e João Jesus têm mostrado, de forma discreta, vários momentos de cumplicidade nas redes sociais. Apesar de manterem a relação relativamente reservada, as demonstrações de carinho entre ambos não passam despercebidas aos seguidores.

 

Recorde-se que João Jesus terminou recentemente uma relação com a atriz Soraia Sousa, conhecida pela participação no reality show " Primeira Companhia".

Na televisão, o ator tem conquistado o público com papéis como o de Joel em “A Fazenda”. Atualmente, dá vida a Tomás em “Amor à Prova”.

Temas: Sofia Ribeiro João Jesus Cristina Ferreira
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