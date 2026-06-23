Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:37

Sara foi a concorrente expulsa do "Secret Story - Desafio Final" e foi ao "Dois às 10" partilhar tudo sobre esta experiência

Sara Jesus ficou a um passo da final do “Secret Story - Desafio Final”. Com apenas 24% dos votos do público, a concorrente foi a menos votada da gala e acabou por abandonar a casa mais vigiada do país.

Momentos depois da expulsão, Sara mostrou-se dividida entre a tristeza de não chegar à final e a vontade de matar saudades da família.

"É um misto de emoções. Queria ir à final, porque não deixei de acreditar que pudesse ser uma justa vencedora, mas, por outro lado, já estava a ser demasiado duro manter-me aqui. Já estava cheia de saudades. Só quero ir a correr para os braços do meu filho", confessou a Cristina Ferreira.

Mas foi já no “Dois às 10” que a ex-concorrente falou sem rodeios sobre a relação com Hugo, ex-concorrente do Secret Story 10: "Para mim é um assunto arrumado". 

Depois de semanas de especulação, Sara garantiu que não há qualquer hipótese de reaproximação: "Para mim é um assunto arrumado. Não tenho mais conversa para ter com ele. Senti-me usada", afirmou.

A ex-concorrente explicou ainda que, durante o tempo em que esteve próxima de Hugo, nunca lhe foi revelado que existisse alguém especial cá fora: "O Hugo nunca disse que tinha uma namorada", sublinhou.

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Ainda assim, fez questão de esclarecer que também nunca existiu qualquer compromisso assumido entre os dois: "Não havia um compromisso declarado entre os dois."

Apesar disso, a desilusão acabou por surgir depois do programa. Sara revelou que chegou mesmo a confrontar Hugo através de uma mensagem: "Mandei mensagem a dizer que era uma desilusão. Não me lembro da resposta, não falou grande coisa."

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Sara revelou ainda que recebeu uma mensagem de Hugo que considera ter contribuído para o afastamento: "Uma mensagem ridícula da parte dele. Mesmo ridícula. Não vou mesmo expor."

Apesar da insistência dos apresentadores, recusou revelar o conteúdo da mensagem.

"Não é nada que vocês possam pensar. Não vou falar."

Ao longo da entrevista, Sara não escondeu a opinião que tem atualmente sobre o ex-concorrente.

"É um miúdo!", atfirmou, afastando por completo qualquer cenário de reconciliação.

 

E João Ricardo?

Se o capítulo Hugo parece definitivamente encerrado, há outro nome que continua a despertar a curiosidade da ex-concorrente.

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Questionada sobre João Ricardo, um dos finalistas do Secret Story - Desafio Final, Sara admitiu que gostaria de o conhecer melhor fora do do reality show: "Dou espaço para saber quem é o JoRi cá fora", confessou.

Sem alimentar rumores ou criar expectativas, Sara explicou que pretende apenas perceber quem é realmente João Ricardo longe das câmaras, da pressão do jogo e da exposição constante da casa.

Uma revelação que deixou os fãs atentos e que promete continuar a dar que falar nos próximos dias, numa altura em que a grande final do "Secret Story - Desafio Final" se aproxima.

Recorde-se que a final do reality show da TVI acontece já na próxima sexta-feira, dia 26 de junho.


 

Temas: Sara jesus João Ricardo
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