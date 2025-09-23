Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Depois de meio século de vida, encontrou o amor e realizou o sonho da maternidade, provando que nunca é tarde para ser feliz.

Todas as semanas, o site V+ publica um conto ficcional inspirado em casos reais — e hoje fomos atrás de uma história que nos despertou a atenção, a história de Maria, uma mulher que acreditava já não ser possível realizar o sonho da maternidade.

«Chamo-me Maria. Só Maria, sem apelidos que me emprestem distinção ou carreguem histórias antigas», começa por dizer. Aos 35 anos, licenciada e profissionalmente estável, sentiu a pressão do tempo. Enquanto a irmã, as primas e os amigos seguiam o seu rumo, Maria vivia uma relação com António que parecia sólida, mas cedo se revelou frágil.

«Ele gostava de cinema, de jogos de computador, de noites em casa, mas tinha pouca ou nenhuma vontade de construir uma família. Trabalhava pouco, ganhava pouco e a ambição era-lhe estranha», recorda. Ao fim de alguns anos, percebeu que ele não iria mudar.

Aos 39 anos, Maria confrontou-se com a urgência da maternidade, mas a mãe foi clara: «Trazer um filho ao mundo sem amor verdadeiro seria condenar-te a uma prisão — uma cela sem muros, mas cheia de renúncias.» Foi então que decidiu pôr fim à relação.

Seguiram-se anos de solidão e procura. «Queria muito, queria tudo: uma casa com gargalhadas de crianças, uma mesa desarrumada de afetos», admite. Aos 45 anos, já sem esperança de ter filhos, encontrou na viagem uma nova forma de preencher o vazio. Surfou mares, escalou montanhas e conheceu mais de vinte países.

Foi na Costa Rica que a vida lhe trouxe Pedro, também português, aventureiro, solteiro e sem filhos. «Senti-me de novo adolescente», conta. Voltaram juntos para Portugal e, no dia em que completou 50 anos, casaram-se.

Pedro queria ser pai e, mesmo sem planos de maternidade, Maria aceitou tentar. «Em Portugal já não era possível, pela idade, mas em Espanha avançámos com tratamentos de fertilidade. À segunda tentativa, fiquei grávida.»

Quase aos 52 anos, Maria segurou nos braços o filho Raúl. «Sentir aquele corpo minúsculo contra o meu peito foi como tocar a vida em estado puro. Cada respiração dele parecia sincronizar-se com a minha, cada choro era um grito de esperança cumprida.»

Hoje, olhando para Pedro e para o filho, resume a sua experiência numa certeza: «A felicidade pode chegar tarde — e, ainda assim, chegar inteira.»