O segredo por trás do vestido vermelho de Márcia Soares que está a captar atenções

Os vestidos de Márcia Soares e Diana Lopes escondem um pormenor fascinante

Que Márcia Soares e Diana Lopes estavam deslumbrantes, na Gala de Aniversário da TVI, não é novidade para ninguém.

Mas o que ninguém sabe é quem está por trás das criações.

No passado dia, 11 de fevereiro, recebemos no «Dois às 10», a estilista Rosa com mais de 30 anos de experiência, confessou o seu amor pela profissão e a paixão por criar peças únicas. Rosa revela que tinha em mãos dois projetos: um com a Diana Lopes e outro com a Márcia Soares para a gala de aniversário da TVI.