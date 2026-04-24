Diga adeus às poças na cozinha: o escorredor com drenagem 360º que é um sucesso

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O escorredor de dois níveis que organiza a loiça e mantém a bancada seca

Manter a bancada da cozinha livre de humidade e poças de água é um problema diário, especialmente em casas com muito movimento. No entanto, um escorredor de loiça da marca MAJALIS tornou-se um fenómeno de vendas ao resolver este problema com um sistema de escoamento automático. Com mais de duas mil avaliações e uma média de 4,6 estrelas, este acessório registou mais de 100 compras só no último mês, provando ser o novo "essencial" para uma casa funcional.

O grande trunfo deste modelo é, sem dúvida, o seu sistema de drenagem automática com rotação de 360°. Em vez de acumular água num tabuleiro que acaba por ganhar calcário ou mofo, este escorredor direciona o excesso de líquido diretamente para o lavatório. Este detalhe, muito elogiado pelos compradores, garante que a superfície de apoio se mantém sempre seca e higienizada, eliminando a necessidade de passar o pano constantemente.

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O que torna este escorredor um sucesso de vendas?

Capacidade inteligente : Estrutura em dois níveis que suporta até 11 pratos, 16 taças, copos e uma tábua de corte, aproveitando o espaço vertical.

Drenagem 360°: Bico de escoamento ajustável que se adapta a qualquer posição da banca.

Bico de escoamento ajustável que se adapta a qualquer posição da banca. Resistência superior: Fabricado em aço inoxidável com revestimento anti-riscos e pés antiderrapantes para maior estabilidade.

Fabricado em com revestimento anti-riscos e pés antiderrapantes para maior estabilidade. Kit completo: Inclui suportes específicos para talheres, copos e um tapete de secagem extra.

Além da funcionalidade técnica, a facilidade de montagem é outro ponto de destaque. Muitos utilizadores sublinham que, ao contrário de outros modelos instáveis, este mantém-se firme mesmo quando carregado com peças pesadas como panelas ou frigideiras. O design moderno e minimalista permite que se enquadre em qualquer estilo de decoração, desde as cozinhas mais clássicas às mais modernas e compactas.

Atualmente disponível por 36€, o investimento parece justificar-se pela durabilidade e pela poupança de tempo na limpeza. Como resume um dos utilizadores satisfeitos: “É o fim das poças de água na bancada; o sistema de escoamento funciona na perfeição e a qualidade do material é visível logo no toque.” Para quem procura organização sem abdicar da higiene, este é, claramente, o aliado que faltava.

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